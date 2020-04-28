神州觀察：群聚感染續擴散　哈市防疫太輕率

黑龍江哈爾濱市因防疫不力導致的群聚感染疫情仍在擴散，據該省衞健委截至昨日凌晨零時的通報，過去一日又新增一宗本地確診病例及一宗無症狀感染者，兩者俱來自哈市，且屬同一傳播鏈條，教訓可謂深刻。

該宗新增確診病例是此前已被確診者曹某的密切接觸者，曹某則因與國外回來的家居隔離者為鄰而中招，再輾轉傳染給一名八十七歲老翁。該老翁入院看病期間，院方掉以輕心，疏於防範，致令疫情迅速在院內傳播開，至今並已造成近九十人確診染疫，從而成就了一位新「毒王」，包括本次新增的無症狀感染者，亦是因此被傳染。

說來也是荒唐，該名「毒王」當初因腦中風送入哈爾濱市第二醫院救治，期間出現發熱症狀，但院方並未按規定對其進行核酸檢測。之後在轉往哈醫大附屬第一醫院過程中，負責轉運的人員亦未穿着防護服，負責接診的醫生更想當然地據此推斷病人應該不是新冠肺炎病例，亦無再做核酸檢測。待病人入住後，相關科室又認為，前面各道工序皆無問題，自己又何必多事，不但未再做覆檢把關，更將病人安排到普通病房與他人混住，以致環環疏漏，一錯再錯，本應避免的災難就此一發不可收拾，醫院的專業素養更令人汗顏。

大約十天前，包括哈爾濱市副市長、防疫指揮部副總指揮陳遠飛、市衞健委黨委書記丁鳳姝及哈醫大副校長、市第二醫院院長等人俱已遭問責處分，被批思想麻痹、厭戰及存在僥倖心理，不盡責、不擔當、不作為。日前中紀委國家監委再將此事作為形式主義、官僚主義典型問題進行通報，指出導致疫情反彈的原因和負面影響，要求各方需以案為鑑，主動對照檢查。

一邊是三令五申強調要對疫情嚴防死守，一邊卻有人麻痹大意，盲目樂觀，形同主動放水，不出事才怪。總體疫情雖然向好，然而局部的疏漏隨時有可能造成決堤之危，況且自疫情發生以來，以一人之力毀一城的悲劇已非一宗兩宗，防控漏洞處處，足應讓所有人引以為戒。結果連「疫首」武漢都已解封、清零，遠在東北邊陲的綏芬河市卻被列為重點管控區，需全城封閉；哈爾濱因防控混亂無能，不但令前期成果化為烏有，更將拖累全市乃至全省復工復產進程，讓當地本就不堪的經濟形勢雪上加霜。

教訓一大堆，關鍵還得看有沒有人真心吸取，正如哈市近日對當地藥店明查暗訪時發現，多達二十間藥店存在未對進店人員掃健康碼及測體溫，或不按要求填報銷售退燒、止咳等藥品，不按要求核實購藥人訊息等違規現象。全國抗疫一盤棋隨意下，豈能不亂套？