產評：港出口弱勢未改　復甦路遙且艱巨

香港三月份進出口貿易持續受壓，印證經濟底子積弱！雖然中港兩地疫情初步受控，但重啟經濟的初期仍充滿內外不明朗因素，且企業對長期投資前景信心受創，不太可能短期內復原，意味就業市場遠未脫險，故須有心理準備，本地經濟未到最壞時刻，港府宜善用儲備加緊抗逆，協助企業和市民跨過當前難關，才有條件謀求更長遠發展。

三月份香港整體出口貨值按年跌百分之五點八，進口則挫百分之十一。若以首季計，出口按年跌百分之九點七，進口亦瀉一成。回顧去年十二月，香港出口艱辛地結束十三個月跌勢，按年升百分之三，惟好景不常，疫情使今年首兩個月合計出口按年大跌百分之十二，在在反映過去十七個月的出口業頹勢，未見得有所改善。更令人擔心的是，眼見三月份香港出口往英國、德國及美國的貨值平均按年瀉逾三成，至今歐美疫情尚未完全受控，估計四月份香港出口至該些市場的跌幅會持續擴大，一定程度抵銷內地復甦效應。

要知道，貿易物流是香港經濟「四大支柱」之一，佔據着本地生產總值約兩成比重，去年進出口貿易業佔總就業人數比例逾一成一，僱用超過四十四萬名打工仔。且別忘記，中美貿易戰尚未畫上句號，隨着疫情激化中、西矛盾，接下來的中美第二階段貿易談判好可能會更加艱巨，更何況疫情會否爆發第二波乃未知數，足見香港的進出口貿易業尚未到估底之時，期望疫後經濟「V形」反彈更是不切實際。反之，外部需求疲弱將持續對香港經濟構成衝擊，並一定程度制約內部需求復甦，於內外夾擊下，經濟「饑荒」來襲絕非危言聳聽！

在全球一體化年代，所謂「一損俱損」，沒有一個經濟體能獨善其身，包括內地也不能像○八年後帶頭復甦，意味今次香港實難以指望藉內地救市走出逆境。反觀西方社會就疫情起因和處理手法多番針對內地，是是非非，利益紛爭，小事變大事，大事又解決不了，是典型的亂世現象！無論企業抑或普羅市民，思之惆悵難安，要重建投資和消費信心，談何容易！

全球央行減息、量寬放水救市乃大勢所趨，港府當務之急，除了加大紓困措施解決民生之苦外，還須及時策略性地透過「撤辣」保樓市穩定，以扶助旅遊、零售重回正軌，再帶動銀行、保險、金融等各業回穩。若再坐昧先幾，任由經濟尋底，只怕不用兩、三年，經濟病入膏肓，神仙難救！