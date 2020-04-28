功夫茶：自選多股即報價　致勝神器咪走寶

真厲害！東網改革點解如急鼓繁弦，震人心魄永不停！功夫茶只能讚嘆，東網永遠同時間競賽，更站在讀者、用家立場，為了追趕多變嘅世界，尤其財經嘅波動走勢，股市嘅瞬間上落，要一一清晰掌握，梗係要有方便投資嘅贏錢神器！

嗱！《東網Money18》APP係香港股民至愛嘅炒股神器，咁多年嚟備受股民愛戴，冇嘢嘅，又係嗰句「工欲善其事，必先利其器」，講就易，所謂「明者因時而變，知者隨世而制」，聰明人會隨着時代嘅變化而改變策略，有智慧嘅人會按照世事變化，視其情況而制訂法則。今《東網Money18》APP與時俱進，為追蹤財經新聞、透析股海變幻，並提升讀者體驗，又換上令人賞心悅目嘅嶄新版面喇！

首先，自然係方便用家，用戶一click入APP，主頁便可瀏覽「查詢紀錄」。用戶可預設各二十隻《港股》、《滬股》及《深股》，全天候監察自選嘅焦點股份；如果要查詢即時股價，只需按輸入欄，鍵入股票號碼，即可知道即時報價，快靚正！換句話講，第二日你一按入APP，即時就睇到二十隻你預先設定嘅港股即秒報價，股價升跌、變幅與成交等一目了然。呢，並非功夫茶賣花讚花香，連股壇前輩、分析家都豎起大拇指話冇得頂，皆因一個字：快！對於爭分奪秒想知道心水股最新走勢嘅用戶更大派用場，能夠輕易掌握自己嘅投資組合表現，符合時間即係金錢之道吖嘛！

另一個用家叫好嘅係，當按入主頁可以見到不停更新嘅財經新聞走馬燈，阿哥，依家疫情喺歐美持續嚴峻，而油價又波幅上落難測，股海波濤分分鐘震過艷星肉彈跳鋼管舞吖！而新聞走馬燈快速密集，可以即時畀你了解最新財金資訊，令投資應變更得心應手，洞悉先機，隨時助你運籌帷幄！

各位街坊，喺主頁按入左上角Menu Bar，欄目可謂目不暇給，你想知道嘅股壇要事應有盡有：熱門內容、新聞、分析指標、市場數據、輪證專區、A股、專題。講真，你想知嘅，必定少不了！你唔多想知嘅，睇吓無妨，功夫茶特別推介「投資評論」、「東網視頻財經」、「絲絲講場」、「異動雷達」、「塞錢入你袋」等等。要言之，評論分析全都係經驗豐富嘅股壇實戰家，深入淺出不扮高深卻到位，真係「塞錢入你袋」，冇理由咁都唔要吖！又如「異動雷達」讓你掌握股市最新動向，發掘潛力靚股，睇吓冇壞，起碼唔會咁易被「股惑」！淡淡定，實有錢剩喇！

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