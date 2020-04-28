香港真的要再出發了。時不我與，在相連的世界裏，競爭是零和遊戲，不進則退。香港已經比不上新加坡、深圳。香港的經濟規模、生活水平，在疫境之中已出現深重的衰退，以往的優勢和積累的一些條件、資源，在疫情衝擊下已經失去，需要從頭再建。而在疫後，其他城市的競爭將更為激烈，可爭的市場空間與資源卻比前為小，零和遊戲的壓力更大。

國際形勢也有所大變。歐美衰退，弄得不好會重現經濟大蕭條。一方面市場競爭加劇，各自保衞本國市場，以政治手段（加關稅、貿易制裁等）來保經濟。香港作為國際城市，依靠開放的國際環境，環境一變，便首當其衝。

另一方面，大蕭條衝擊歐美社會的基層群眾，上層的浮渣也乘時而起。上一個大蕭條是法西斯主義崛起，把一切的社會、經濟、政治困難都歸咎於猶太人。這一次大蕭條同樣極右種族主義興起，各種新納粹主義猖獗。美國借疫情製造出來的是把一切歐美的困難，包括疫情的打擊，一股腦兒地歸咎於中國、中國共產黨和中國人，把歐美社會積累的反共與仇華歷史因素與當前困難的政治操作「甩鍋」結合起來，排華仇華將會是二十一世紀最大的政治衝突。

與猶太人不同，他們在第二次世界大戰前沒有國家的庇護，被打擊便是大屠殺和大移徙逃難；中國人在二十一世紀的國家強大下，不會讓一百二十年前的庚子屈辱重現，歐美新納粹主義的攻擊，無論用怎樣的藉口，中國必然反制。中國不好戰，也不爭霸，但是保家衞國之心從清末以來沒有消失過。人家打上門無理挑釁，怎會不作任何的反制呢？

歐美攻擊，中國反制，中美之爭變成新冷戰，香港怎樣不會被殃及呢？香港一直行依傍英、美的殖民地體制，便會變成屠城的木馬。於是，一是美國為首的國際新納粹主義不會輕饒香港，打擊中國必然打擊香港。二是香港的英美體制、英美關係反成香港與內地一起保家衞國的最大負累、最大的內部弱點，不把香港的英美體制清理革新，香港難以安穩，中國難以安穩。

香港再出發是政治帶領，不是甚麼簡單的招商引資，讓出市場換取技術，或與世界接軌。再出發若不考慮國際環境、國家利益，結果會把香港治權拱手出讓，損及主權。美國制裁中國，資金、技術、市場也不會給予香港，而且會對香港的經貿金融、科技和教育處處阻撓，設下關卡限制。

香港再出發便要考慮、規劃、部署突破內外的英美制度因素。