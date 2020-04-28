執筆本文時，美國新冠肺炎確診人數超過九十萬，死亡人數逾五萬。面對特朗普領導抗疫取得如此「偉大的成績」——不，應該說是巨大的災難，特朗普還是支起他那張破嘴繼續胡說八道，一忽兒狂吠中國，一忽兒狂吠世衞，一忽兒狂吠競選政敵，一忽兒狂吠各州州長，一忽兒胡亂估疫情死亡人數，一忽兒狂促開工，一忽兒又扮晒醫藥專家，甚麼「紅斑狼瘡藥療法」、「瘧疾藥療法」、「注射消毒劑療法」、「光熱療法」，層出不窮。一時間老美總統成了世界上最大的賣藥佬，「雷」倒全美醫護界，讓人再次想起特朗普剛當選總統時，全美二十七位權威的精神病專家刊登廣告，告知全世界美國產生了有精神健康問題的總統，大家要特別小心也。

果然，特朗普的瘋狂表現在一切內政外交事務上，表現在一切他喜歡的和憎惡的事務上，表現在一切他的真假朋友和真假對手上；其主要表現就是信口開河，貓一陣、狗一陣的胡說八道，只是許多人都估不到，特朗普的興奮點竟是在推銷五花八門的藥療上。美國的醫藥不是有最嚴格的監管嗎？沒有專業資格和執照者不是不可以亂開處方嗎？然而，對一位不太正常的假扮醫務者卻可以例外，他可以亂開處方，信不信由你。

對於總統大人亂開的處方，據報道，不少美國人是很信的，相關藥品一時間很是搶手。當然，他們也為特朗普信口開河的不負責任以及自己的信之不疑的愚蠢付出了代價——不少人延誤了治療，不知在五萬多名病死者中，如此不幸者佔了多少？他們的家人是否可以向特朗普提出訴訟、要求賠償？當然，老美大概是沒有這樣的法律的，盲信者只能自認倒楣也。

老美最叻的是把自家的法律強加在他國他人身上，而對自家總統的對內對外濫權、胡作非為視若無睹，且相信這樣的總統才能讓「美國偉大」、「美國優先」。美國人的愚蠢、無知、自以為是，造就了一位戕害他們生命安全和健康的總統，遂使老美的「制度最優」成了笑話和禍根。