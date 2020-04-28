中國有句古話：但能依本分，終須無煩惱。歐美新冠肺炎疫情氾濫成災，就是因為他們沒有做好本分，倘若一開始就積極採取防疫措施，何至於如此狼狽。疫情在中國爆發時，西方政客不是隔岸觀火，就是幸災樂禍，好像他們擁有高貴血統，不會受到病毒侵犯；等到疫情逆轉，歐美淪為重災區，政客們又爭相甩鍋，將所有責任推給中國，甚至企圖索取巨額「賠償」。

見微知著，這場世紀疫症不僅暴露了西方社會自私自利，而且印證了西方治理體系徹底失敗。作為世界最發達地區，西方國家一直站在道德高地，其文明被視為人類最先進的文明，其價值觀被稱為普世價值，其政治制度被奉為國際標準。香港那班洋奴更是言必稱西方，高舉美英旗幟招搖過市。沒想到一場疫症就揭穿了西洋鏡，西方頭上的光環原來只是一種幻影。

明眼人都看得出，歐美政客將疫情失控的責任甩鍋給中國，無非為了轉移視線，掩飾本身抗疫無能。美國媒體披露共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的備忘錄，建議該黨候選人以「積極攻擊中國」回應疫情。據說該備忘錄長達五十七頁，強調三條主要攻擊路線，包括中國掩飾真相令病毒蔓延、民主黨對中國軟弱、共和黨推動制裁以懲罰中國擴散疫情。真可謂煞費苦心，難怪被中國外交部發言人形容為「好劇本」。

「好劇本」也許可以煽動反華情緒，博得無知群眾的掌聲，但這種違反人類良知和國際道義的卑鄙伎倆，終究會被歷史唾棄，令西方神話徹底破滅。別的不說，單是看部分歐美國家放棄救治老人，就知道西方社會何其自私和冷血，所謂的自由民主人權，統統是騙人鬼話。有人認為，這場疫症也許是重塑人類文明的轉捩點，曾經輝煌的西方文明將會走向衰敗，而古老的東方文明將會走向復興。這正是「西方不亮東方亮」的道理，雖不中亦不遠。