法官在庭上有無上權威，主宰生殺大權，一言一行自然引起社會關注。最近一宗傷人案，法官對案件的評語更掀起軒然大波。一名中年導遊去年在將軍澳連儂牆拿刀斬傷三人，日前在區域法院判囚四十五個月。過往這類案件判刑輕重通常成為藍黃兩派爭拗點，今次刑期長短罕有地不成為焦點，因為法官本身成為主角。處理案件的法官郭偉健形容被告在去年示威事件中被犧牲，表示同情，稱被告情操高尚，又指暴力示威者打着民主自由的旗號，作出「文革式」行為，屬於「恐怖主義」。此番話一出，反對派立即反彈，連珠炮發攻擊郭，指其不公，更加發動投訴，並挖出十多年前他涉及證件手續費風波，肆意人身攻擊。

其實這宗案件本身並不複雜，有人證物證傷者，而且被告亦認罪，最終判刑長短見仁見智，兩派人亦沒有甚麼特別好說，只是法官表達的意見，引起激烈反應，令人感嘆，近年多宗引人爭議的案件，令香港司法界形象一落千丈，這個時候連法官說話也被質疑中立性。

香港社會撕裂，兩派對立，即使你想中肯說句話，都立即被人把你歸邊，尤其是黃絲黃衞兵，若人家不是黃，便把你定性為藍，以言入罪，視為敵人。這種扣帽子手法非常可恨，人是有自由意志，沒有既定立場有何出奇？以事論事，每件事獨立思考，才可以作出最明智的決定。

反對派其實是藉扣帽子製造寒蟬效應，愛國愛港人士無懼黑暴威脅，勇於發聲，抗衡反中亂港的文宣，其志可嘉。無論反對派如何攻擊，法官判案也不要受到輿論的影響。法律界有一句箴言，正義不一定實際做到，但是表面上一定要看似達成。司法人員的中立形象十分重要，堅守崗位，不偏不倚，已經足夠。香港到處都是火藥引，隨時引爆，公眾人物更加要慎言敏行，別輕易被人歸邊。