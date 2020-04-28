全球新冠肺炎疫情之中，最令人百思不得其解的案例是軍艦上的海軍受到感染，先後已有美軍艦隊、法國航空母艦及台灣的敦睦艦隊等出現了艦上感染。

艦上感染最多消息的是美軍艦隊，據報先後有四十艘戰艦，三千五百名軍人受到感染。疫情最嚴重的是核動力航空母艦羅斯福號，有近八百五十名官兵確診感染，當時艦上有近五千名官兵，相當於全艦一成七人，其中一人不治。前艦長克羅澤早前去信海軍，批評未有盡力阻止疫情在艦上傳播，但信件外洩而被撤職。此次艦上感染被喻為海軍版的鑽石公主號事件，因航母近似郵輪，都是人數眾多且接觸頻密，如果有人感染，容易在艦上快速擴散。美國海軍另有列根號、尼米茲號及卡爾文森號航母都報稱有人感染。這四艘航母都屬於美國太平洋艦隊。

美國航母受到感染的消息頗令人詫異，航母的設計既然如此密集，檢疫制度應該特別嚴格，船員如證實感染，一定不許上船。艦隊在海上巡航幾個月，沒有機會跟岸上接觸，理應隔絕一切感染源頭。現今既然確診成為疫艦，一定要重新檢測防疫漏洞。是官兵上艦時檢疫制度問題？還是運送艦上補給的飛機或補給艦艇的人員受到感染傳到艦上？如果運送補給環節是感染源頭，可能整體的海軍各港口和補給站都要重新檢測，可惜美軍軍方沒有再透露有否作檢測及結果如何。就羅斯福號事件，美軍軍方把感染源頭推到越南，因為該艦曾停泊峴港五天，越南則反指是美軍把新冠肺炎疫情傳來，雙方互相指摘，各執一詞。

法國唯一航母戴高樂號則報稱在大西洋演練中發覺艦上官兵受感染，返回基地，二千名官兵中約一千人確診，感染比率奇高，不知到底是航母設計問題還是管理問題？有法國傳媒報道，這次演練其實跟美軍艦隊合作進行，雙方官兵曾互登對方艦上，故此可能感染源頭是美軍艦艇，美方未見回應。

台灣敦睦艦隊約三十人感染，此次出行主要是訪問帛琉，故台灣軍方表示感染源頭應是帛琉。不過帛琉是個小國，人口才二萬，地處西太平洋，與外面世界隔絕，除非因當地人慣吃蝙蝠湯受感染，從外面輸入病毒機會不大。台灣有傳媒爆料說，艦隊此行帶有神秘任務，去程花了七天，但返程卻花了二十五天，艦隊返台途中到底去了哪裏？會不會因為進行秘密任務導致感染疫情？

因為軍艦的設計、管理、行程和補給都屬軍事機密，不會輕易向外透露，故此軍艦感染充滿神秘性，單憑傳媒報道，外人難以了解真相。