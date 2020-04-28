反對派唯恐天下不亂，即使疫症肆虐一樣不放過搞事機會。曾將漢奸黎政治黑金袋住先的職工盟李卓人，早前才在警方大搜捕中落網，但亡港之心不死，趁着五一勞動節將至，又向警方申請遊行，結果警方以「增加活動參與者及其他市民感染新冠肺炎的風險」理由否決。惟有人死心不息表明上訴，更揚言可「四個人一組」保持社交距離遊行，簡直當人白癡。

大家見識過反對派搞的所謂遊行，全部變成堵路衝擊縱火，正常人早就受夠了。詎料在禁聚令生效下，李卓人依然不顧市民安危堅持遊行，同草菅人命無異，難道遊少一次行會死嗎？

最可笑的是，李卓人及前空姐、現任職工盟主席吳敏兒，竟大言炎炎提出以保持社交距離的方式遊行，如果不是當人白癡，就是自己白癡，試問他們如何確保人與人之間有一點五米距離？他們要佔用多少條行車道？可見警方不批准遊行絕對合情合理合法，上訴亦應駁回。

更令人嘖嘖稱奇的是一眾專家的反應，除了港大感染及傳染病中心總監何栢良輕輕說了句對遊行「有好大保留」，未見其他專家發聲。曾大鬧港府「唔見棺材唔流眼淚」的港大微生物學系講座教授袁國勇，對於有政黨發動數以萬計人群聚集的遊行居然不聞不問，怪哉！難道只要是黃絲同道人就萬事有商量？

說起這位薄有名聲的科學家，最近似乎常常前言不對後語，例如上面那句罵港府「唔見棺材唔流眼淚」的名言，其後他就為言論致歉，解釋是太着緊才用了激烈字眼；又例如引發軒然大波的「大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘」文章，刊出不久即撤回，聲稱「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究」，便令人莫名其妙。原來科學家發言可以如此兒戲，卻同時起了內地施壓收回文章的效果，不可謂不高招也！