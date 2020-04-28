如果有一天，我們一覺醒來，收到消息說中國、美國經過秘密商討，達成協議，由明年起香港特區全面推行普選，選舉模式以美國為藍本，保證公正、公開。你道香港人會如何，肯定有過百萬市民上街慶祝，通宵狂歡，甚至有人會歡喜得像是天國突然降臨香江。

很多香港人以為，只要擁有「真普選」，就擁有一切，社會從此幸福美滿。但事實真是如此嗎？美國人選出了特朗普當總統，你可有想過，要是香港全面普選後，選出一個特朗普式的人物當特首，那會如何？

別的不說，單論處理今次新冠肺炎疫情，如果香港現任特首是特朗普，那麼疫症一月在中國內地大爆發後，他一定仍是愛理不理，在禮賓府見記者，也只會叫你多洗手便可。因為這位特首的全副心思，都只投放在下屆總統選舉，如何防疫，根本不是他重要的考慮對象。

「特朗普」特首如此疏於防範，故疫情定然會在香港急速蔓延，情況可以有多嚴重？直至本文執筆時，美國確診新冠肺炎的人數接近一百萬，死者約五萬五千人，按人口比例計算，就等於香港有二萬多人確診，死者超過一千二百人，而且數字還在與日俱增。

更惹人反感的，還不是造成多少人染病或死亡，而是出事之後，「特朗普」特首所表現的態度和嘴臉。政府防疫無方，使死者纍纍，一些地方領導向禮賓府求援，特首非但不設法補救，還要叫你多做事、少投訴。醫護人員反映口罩不足問題，特首會叫你將口罩消毒重用，甚至曾發瘋說，人們可以注射消毒液入體內對付病毒。這位特首如此謬論連篇，卻竟還厚顏說，自己每天主持的防疫發布會，是收視率最高的電視節目云云。

擁有「真普選」之後，若然換來這樣的一位特首，香港人，請問你們願意嗎？