新冠肺炎病毒奪去全球逾二十萬人嘅生命，生命脆弱，再度令人對這場來勢洶洶嘅疫情，滋生許多感觸和不同的省思。國際著名影星陳冲在其疫情日記說：「世界像兇猛的洪水一樣往前沖，我們變得手忙腳亂，無暇思考，無暇面對自己。我們總是爭分奪秒地把一切半生不熟的想法發表到網上，或者變成商品。難道我們還需要更多的偏見或者商品嗎？」事實正如世衞組織衞生緊急項目負責人瑞安所指出，病毒沒有國界，不區分種族、膚色和財富；是的，貴如英揆約翰遜，也曾在生死邊緣徘徊過。

在防疫措施上，我們應該尊重科學，抓緊預防，不應該閉着眼睛去否定中國的一切，硬是要把甚麼「普選民主」、「人權觀念」扯上關係；這好比你不想被食人魚繼續攻擊，最好的辦法就是從河裏爬出來。但是有人相信即便病毒大爆發，也不一定要從水裏游出來，相信自己必定游得比食人魚快！歐美不少政要，不都是有這樣的「自信」嗎？起初連戴口罩也十分抗拒，後來無不像倒瀉籮蟹般鎖城封關！

人們正在迅速地改變自己嘅行為習慣，以應對新冠肺炎嘅傳染，譬如盡量避免群居聚集。英國有機構對十一個國家約一萬一千人進行了一項調查，結果顯示四成四人會選擇避開密集人群，兩成九人會避免乘搭公共交通工具，五成四人提高洗手頻率，三成二人會盡量避免觸碰自己的眼鼻口。然而，這些習慣，人們在疫情過後，又是否能持之以恒？抑或是好了瘡疤忘了痛？

西方的一些社交禮儀，會否因為今次疫情而有所改變呢？瑞士衞生部部長貝爾賽最近便敦促民眾避免握手，並避免素來習慣臉頰親吻三次嘅「貼面禮」。一般「社交距離」係六英尺，而西方嘅土葬，棺材與地面嘅距離也是六英尺。這「社交距離」倒蠻有意思，要命長久，唔該保持六英尺距離！