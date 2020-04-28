新冠肺炎傳播並不存在選擇性，先進及醫療發達的社會不一定能置身事外，歐洲先進國家如是，亞洲的新加坡亦不例外，最近星洲疫情加劇，這不是跟醫療系統是否發達成正比例，卻是揭露出行政的漏洞。星洲確診個案逾一萬三千宗，絕大部分感染者並非該國國民，而是在新加坡工作的外勞，星洲防疫政策掛一漏萬，疫症爆發後就難以收拾。

新加坡的抗疫工作對國民及外來勞工大不相同，從疫症爆發海外地區返國的公民，由政府付費於酒店隔離十四日，市中心有專人量度體溫及加強消毒清潔。然而，外勞感染個案近期大增，星洲政府將外勞宿舍闢作隔離區，有機會讓感染者與健康者集處一室，反增感染比率。

積極發展的新加坡大搞基建，需聘請大批來自印度、孟加拉及附近地區的外勞，人數高達百萬，但這批人的居住環境並不理想，隨時一小單位內就住上二十人，共用廚房廁所，由慈善機構分發口罩及洗手液給外勞，防疫宣傳不足。最近外勞感染數字大增，政府才將沒確診的工人轉到其他處所，但外勞這個傳播源頭已無法堵截。

發達的社會是需要引入外勞配合建設，待遇好壞就因人而異，香港聘用的海外傭工，在當局及僱主的配合下，大力推動防疫抗疫工作，假期在外的聚集亦受制於禁聚令，目的為杜絕受感染，相比星洲至今才驚醒外勞傳疫的危機，顯示行政部門未能在防疫工作上達致全面性。

新加坡的外勞政策引發這次爆疫危機，情況可比對美國及歐洲的移民及難民政策，大批難民湧入歐洲各國，墨西哥人不斷非法成功進入美國境內，所受待遇應在今次疫情爆發帶出警示，沒有良好的管理難民措施，只是隨隨便便地搭建營舍容納難民，不好好的處理難民營衞生環境及防疫工作，這個爆疫炸彈隨時引爆，要收拾殘局定必難上加難，國際社會應以此為鑑。