產評：港元轉強別曲解　衰退格局難扭轉

近期港元匯價持續轉強，接連觸發聯繫匯率7.75港元兌每美元的強方兌換保證，致使金融管理局已多次入市干預，以捍衞聯繫匯率。其實，香港備受中美貿易戰、本土社會動盪，以及新冠肺炎疫情連環重創，經濟極度低迷，此刻資金仍不斷湧入，顯然並非看好經濟前景，而是「醉翁之意不在酒」，衝着港美息差及避險因素而來。故看官且別過度解讀資金流入的長效作用，反觀港元持續偏強，絕對會令當前的經濟困局更複雜難解。

今次資金持續流入香港，究其原因是港元與美元掛鈎，在美國聯儲局近月直線式劈息至零水平而香港沒有跟隨下，令港美利率差距擴大，故吸引套息及避險資金流入，冀以低風險賺取微薄利潤。市場同時關注這些資金會否順道流入港股短炒圖利，皆因目前恒生指數的估值較美股便宜得多，加上中國內地最先走出疫情，理論上中港兩地經濟復甦將較歐、美來得快且踏實。

憧憬股市受帶動，加上銀行「水浸」，似乎不是壞事，可實際上，香港經濟水深火熱，旅遊及零售、進出口貿易皆無一幸免當災，經濟形勢極為嚴峻，早前更有國際評級機構屢次下調信貸評級，並預計今年香港本地生產總值會收縮達半成。政府為了救市，推出大規模措施，令財政赤字急飆，資金持續湧入只會加劇資產泡沫，令收入正在下降的市民生活更困難，而港元持續強勢，則不利旅遊及出口業的競爭力，致使行業復甦之路更艱辛。

至於股市，也不一定可受惠今次資金流入。一來今次游資流入不像是要作大規模投機活動，僅是純粹短期套息避險，來也急、去也急，一般投資者若因憧憬熱錢炒作而擴大槓桿操作，風險尤高。此外，政府財政開支增加及企業和銀行在前景不明朗下保留較多資金，亦會帶動港元需求，這些因素亦不見得可惠及股市。事實上，港元表現不太可能與經濟長期背道而馳，否則在外資眼中，港元匯水貴但增長前景差，資產投資價值只會下降，對眼下「穩增長」工作不見得有多大益處。

無論如何，香港作為一個資金自由出入的市場，金管局也得按聯繫匯率機制行事。只不過，投資者必要弄清大局，別以為熱錢重來，港股必然像○九年金融海嘯後跟升。反觀，今次全球經濟疫後重建甚不明朗，債務炸彈不斷擴大，金融市場充滿陷阱，此時投機冒進，風險極高。謹記在衰退周期，保本抗逆才是首要任務！