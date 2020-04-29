功夫茶：毒果報油盡燈枯　漢奸扮死狗乞錢

警方早前展開大搜捕，將頭號漢奸黎智英及一眾反中亂港政客合共十五人拘捕，一時人心大快，燒肉、香檳幾乎賣斷市！嗱！國務院港澳辦新聞發言人連發三稿回應指，呢個係維護香港法治、秩序和社會正義嘅正常執法行動，對此堅決支持！

人無善志，一心叛國禍港嘅漢奸黎，必然聞到「時辰一到，必然全報」嘅燶味；白楊多悲風，蕭蕭愁殺人！秋來果子落，漢奸黎嘅毒果報固然塵歸塵、土歸土，而漢奸黎劫數難逃，禍不單行，愈窮必然愈見鬼！氣數已盡，風吹燈滅，單程路一條，條粉腸仲扮有「社會責任」又吹噓為「民主自由」，可霎時就露出淫賤不能移本色，一味扮死狗乞人訂閱毒果報！功夫茶睇見佢有咁耐禍港就有咁耐折墮，直頭好似發霉黏糕掉落灰堆裏，吹又吹不得，拍又拍不得，仲要死剩把口唔認霉過梅乾菜！

嗱！壹淫媒彈盡糧絕，漢奸黎日前拍片自揭毒果報網上訂閱飛流直下三千尺，訂閱插水式下降至不足六十萬，又如受重傷嘅野豬哀嚎自己墊支五點五億，乞求市民畀多次機會快訂閱毒果報！呢，近日又接受網台訪問作垂死掙扎，自爆現時毒果報每月蝕五、六千萬個大洋，形容「都幾牙煙」！條粉腸又死剩把口，揚言死撐「蝕幾多都會捱落去」！功夫茶都真係𢱑晒頭，壹淫媒股價跌到四腳朝天，離仙股不遠矣！而台灣業務蝕到冚家賣產，依家香港又油盡燈枯，嗰頭墊支五點五億，呢頭個個月推五、六千萬個大洋落海，阿哥，識印銀紙都趴街喇！唔通真係拔條毛撐起棵蟲蛀毒果樹？

大漢奸末路窮途，依然語無倫次兼死頂當有趣！漢奸黎又聲稱民主黨創黨主席李柱銘被捕，目的係「威嚇和理非」！唉，何必戇居扮斑鳩咕咕聲做解人，李柱銘呢位老漢奸已明志「有需要時就日日做漢奸」，仲話難得做「被告」而自鳴「舒服晒」，你條粉腸就曲解乜鬼「威嚇和你飛」，耋耄之年仲飛？一於再令「人生更精彩」吧！

時易世變，佔中時漢奸黎意識到自己有保護傘，又挾洋自重，招積寸嘴「唔怕坐監，最怕洗廁所」！呢，如今睇見美爹自身難保，一場疫症水未退已露出雞雞和噼噼，一眾漢奸頓失所依，心怯了！惟有學夜行人吹口哨壯壯個漢奸膽，條粉腸於是又改口了：就算將來可能坐監，亦不後悔或害怕！而功夫茶恍如聽到有人牙骹騰騰震，震到就快甩落嚟咁！一條粉腸，人生又多咗個「終身冧巴」，×××697號，夠鐘洗廁所喇！咁鍾意扮「民主烈士」，功夫茶惟有轉贈呢幅對聯給漢奸黎和「舒服晒」嘅老漢奸，上聯：一二三四五六七（忘八）；下聯：忠孝仁義禮義廉（無恥）！一路好行！奸者無悔！洗廁無懼！