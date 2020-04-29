世界視線：總統自吹勤奮　抗疫抓錯重點

自特朗普入主白宮後，美國政治生態便日趨幼稚和瑣碎化。國家抗疫戰爭仍在如火如荼進行，特朗普最熱切告訴民眾的，竟然是自己「忙得連午餐也沒時間吃」。英國《衞報》一篇文章形容特氏是「七十三歲的『巨嬰』」，堪稱傳神。

事緣特氏上周在白宮抗疫記者會，提出「注射消毒劑」殺滅新冠病毒的謬論，被外界批至體無完膚，《紐約時報》報道指，特氏近日心情壞透，常常一整個上午看電視新聞及吃垃圾食物。

特氏對批評他的報道，自然不會無動於衷。他在社交網站發文，怒斥報道是假新聞，強調自己是「史上最勤奮的總統」，在首三年半任期內，已比史上任何一位總統有更多作為。特氏在網絡上跟媒體互懟，本就是「標準做法」，人們早已見怪不怪，但他意猶未盡，白宮被指向友好的《紐約郵報》「餵料」，由白宮幕僚長梅多斯親自解畫，強調自己新職位的最大「挑戰」，是讓總統抓緊時間，別因公務誤了午飯。

堂堂一國領導，以「因公廢食」來邀功，本身就是一件十分幼稚的事。不妨打個比喻，一個雕塑家的作品不濟，即使如何吹噓自己不眠不休地製作，也是於事無補，正如美國淪為疫情「第一大國」，特氏作為總統，絕對難辭其咎。

特朗普是否只顧吃垃圾食品，並非重點。《紐時》報道，特氏每天早上五時起床後，在臥室一連數小時收看新聞節目，然後前往聽取疫情簡報會，又引述幕僚指出，簡報會取代因疫情無法舉行的選舉集會，成為特氏每天最期待的時刻。事實上，將抗疫當作選戰甚至「公關騷」，正是特氏的最大問題。有媒體引述，特氏親自上陣主持簡報會，是聽從了重返白宮、有「美女公關」之稱的希克斯的意見，起初的確有助特氏洗脫甩手掌櫃的形象，支持率一度有所上升，未幾特氏多番失言，民望又再打回原形。

選舉時人們都會問候選人「牛肉在哪裏」，主持簡報會只是「形式」，政策內容才是關鍵所在。特朗普胡攪蠻纏，成事不足，倒不如老老實實待在白宮吃漢堡包、薯條。