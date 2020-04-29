神州觀察：長江充斥抗生素　水污治理難收官

內地政府近年不斷加大水污染防治力度，並將今年定為「碧水保衞戰」的收官之年，然而作為境內主要水系之一的長江流域，近期卻被踢爆抗生素濃度偏高，水體污染情況觸目驚心，恐難完美收官。

有內媒記者調研發現，長三角地區約四成孕婦的尿液檢出抗生素，近八成兒童的尿液中檢出獸用抗生素，部分更屢已被禁用，卻仍檢了出來，勢對人體免疫力造成嚴重損害。調研指，江水中抗生素主要來自醫院和藥廠廢水、水產和畜禽養殖廢水，以及垃圾填埋場，且密布於一些長江支流和飲用水源附近，惟現時的工藝水平基本無法去除所含抗生素，長江流域民眾安全受到嚴重威脅。

正如不少權威專家指出，內地當前對抗生素的危害研究並不足夠，隨着長江經濟帶的快速工業化和城市化，抗生素濫用情況日益突出，相關監管工作又跟不上，都是導致水體污染的重要原因。此類問題亦非只限於長江流域，南方的珠江流域，北方的海河、黃河等流域抗生素污染普遍存在，結果更呈現災難性循環圈，從人類到禽畜再到水體、土壤、莊稼，形成一個個難解的有毒生物鏈、食物鏈，遺禍深遠。

近年長江流域雖有加大治污力度，惟不少中下游的化工、製藥及畜禽養殖等企業卻在往上游或支流轉移，和政府打游擊，抗生素污染反變得更加嚴峻。更需看到，長江水體污染絕非只有抗生素一項，其他的有毒有害物質排放問題亦很猖獗，像被江蘇南京列為二○一九年度十大典型案件之一的某污水處理公司，未作任何處理，就將從其他企業接收來的高濃度廢水直接排入長江；早前山東龍口市一處入海口被發現黑色污水橫流，並散發出刺鼻氣味，原來是有化工企業將排污管從地底深埋到海邊，可謂防不勝防。

國家生態環境部年初公布，在全面完成長江流域、環渤海岸線及沿岸入河、入海排污口排查後，發現長江流域包括幹流、支流及太湖入河、入海排污口六萬多個，渤海排污口近一萬九千個；竟與地方上此前掌握的數量相比分別多出約三十倍和二十五倍，出入之大充滿「貓膩」。其實問題並不複雜，不少違規企業亦是利稅大戶，若都如實查處上報，地方上的GDP怎麼辦？當官的還要不要政績？職能監管部門又去哪裏撈好處？

各種利害關係糾纏在一起，環環相扣，故而地方上屢屢對各種污染問題假裝看不見，能少報就少報，能糊弄就盡量糊弄過去。一些地方至今仍奉行先破壞、後建設的規則，考慮的都是自身利益，全不顧百姓乃至子孫後代死活，當局制訂的藍天、碧水、淨土三大保衞戰都不會輕鬆打贏。