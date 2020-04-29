正論：一丘貉反中亂港　市民唾棄公民黨

香港沒有反對黨，卻有一大批反中亂港人士各自組織政黨做其反對派，當中較具歷史的民主黨出了大漢奸李柱銘，較新的香港眾志鼓吹港獨，而半新不舊的公民黨猶抱琵琶半遮臉，表面強調法治民主，似乎走中間路線，但去年反修例風波爆發，猶如一面照妖鏡，公民黨包藏禍心無所遁形，市民看清楚其真面目。

香港民意研究昨日公布本港十大政治團體評分，其中公民黨的評分跌幅最大，下跌五點七分，是其二○○六年上榜以來的新低。調查結果反映現實，公民黨現時是眾矢之的，該黨法律界議員郭榮鏗主持立法會內務委員會主席選舉「拉布」，半年來十六次會議都選不出主席，令到立法會運作半癱，港澳辦中聯辦嚴斥其失職，涉嫌違反公職人員行為失當罪，各界更要求取消郭的議員資格。政府日前公布競委會最新委員名單，郭榮鏗不獲續任。政府指委任標準是用人唯才。外界猜測與郭在內會「拉布」、違反議員責任有關。

公民黨以法律專業人士的包裝起家，一批藍血大狀把持黨務，醜聞不絕，近有該黨大狀議員陳淑莊早前被揭發在深水埗一間酒吧內與四十人聚會，涉嫌觸犯禁聚令，多個團體促請執法部門向陳淑莊提出檢控。而該黨主席、香港大律師公會前主席梁家傑，去年七月在港大一個反修例風波論壇上宣稱「暴力有時或可解決問題」，疑公然鼓吹暴力行為，社會人士群起聲討。

公民黨員涉嫌知法犯法，以法律為職業，卻不捍衞法治，反而和應違法達義，維護示威暴徒。日前區院法官郭偉健判一名持刀傷人的男子入獄，事件涉及連儂牆爭執，法官判詞引起爭議，反對派藉此大做文章，五名公民黨立法會議員日前去信立會司法及法律事務委員會，要求盡快開會研究在區院刑事案件引入陪審團制度。司馬昭之心，路人皆見，又是想粗暴推翻本港行之已久的司法制度，以達成其政治目的，其心實可誅也。

市民眼睛雪亮，洞悉泛民政黨都是一丘之貉，今次民調除了公民黨一落千丈，另外人民力量的評分跌幅為第二大，下跌二點五分。有學者分析，對上一次同類型調查是在去年九月進行，當時反修例風波帶來一股反政府情緒，但之後爆出新冠肺炎疫情，社會焦點轉向抗疫及救經濟，政府推出一系列支援措施，卻被泛民主派拉布阻撓，令到港人既憤怒又失望，相信因此失去了部分中間派市民支持。他們厭棄了事事以政治掛帥的政客，希望議員能夠做實事。其實政黨林立，市民還是有很多選擇，要求有專業人士背景的，像香港經濟民生聯盟便是由一群理念相近的工商及專業界人士創立，穩紮穩打，以成績獲得支持，現時已經為立法會第二大黨。經民聯證明了專業人士愛國愛港，不偏不倚，實事求是路線大有可為。

毛澤東提出「一切反動派都是紙老虎」，終究會被人民所推翻。偉大革命家的經驗，放諸古今四海皆準。反對派無論用甚麼名義包裝，內裏都是沆瀣一氣，政治大於民生，與民為敵，最終都會被人民唾棄。