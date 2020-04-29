在「兩辦」猛轟、社會輿論猛批、建制派「發出怒吼」要法辦之高壓下，反對派繼續在立法會「拉布」、「攬炒」，繼續癱瘓政府施政，向世人繼續展現他們根本不把朝廷當回事。美英外國勢力的支持，更使他們倍受鼓舞，讓他們有恃無恐的是，反正這屆立法會就要收爐，下一屆選舉九月舉行，他們只要硬着頭皮頂住，必會對他們的選情更加有利。是的，這場選前「遭遇戰」就這樣打下去，對他們是百利而無一害的，莫說「法辦」難成，就算成了，郭榮鏗以一人之身「囹圄」，而助反對派聲勢更振，這場仗還是打得過的。「戰後」小有損失，「戰略」大大進帳，「兩辦」的猛轟、建制派的「怒吼」難免都成了反對派的競選助力。

要扭轉這個局面，令北京的出手不落空，那就只有續出重擊，叫停立法會九月選舉。事實上，誰都清楚，香港立法會的問題，必須以徹底手段方能解決，小打小鬧，見招拆招，無濟於事，只會讓局面更糟，讓反對派在鬥爭中野蠻成長。徹底解決之法，就是叫停選舉之同時，強力平暴平亂，對反中亂港勢力斬草除根，在今屆立法會任期完成「二十三條」立法，若自行立法不成，就讓國安法在港實施。如此，方能在根本上、整體上解決香港立法會的問題，解決香港在「一國兩制」下長治久安的問題，解決立法會在香港管治和施政中扮演正常角色和作用的問題。

當然，這還要大局扭轉之後，將立法會的產生辦法、選舉要求、議事規則等等作出革新調整，杜絕立法會成為反對派搗亂破壞、反中亂港的工具。要完成這項關乎香港命運、關乎「一國兩制」命運的重大工程，時下採取行動，實乃千載難逢，不容錯過的最佳機會。

中央已拉開落實全面管治權的架勢，「兩辦」對立法會問題連連發炮，顯示戰役已打響。然而只發出警告，隔山打牛，既不能解決當下問題，更不能解決長遠問題。反對派根本不怕，他們樂見朝廷空炮隆隆，他們好因勢利導，周密部署。