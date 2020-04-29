物壞蟲生，俗壞奸生。立法會內務委員會耗時半年、開了十六次會議，依然未能選出正副主席，成為醜陋紀錄。主演這場拉布鬧劇的公民黨議員郭榮鏗聲稱自己按《議事規則》辦事，分明是侮辱公眾智慧。議員的職責包括出席立法會會議、對政府的工作提出質詢和監察、制訂法律和就草案進行辯論和表決、審核財政預算及公共開支等。但觀乎反對派政客的所作所為，根本是刻意阻撓議會運作，哪一點符合《議事規則》？哪一點是在履行議員職責？

國務院港澳辦及中聯辦嚴詞譴責郭榮鏗等反對派議員「政治攬炒」，要求追究其「違背誓言，公職人員行為失當」。這絕不是無的放矢，《基本法》明文規定，立法會議員必須宣誓「擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區」。全國人大常委會的釋法亦清楚指明，如果議員「虛假宣誓，或宣誓後作違誓行為，須依法承擔法律責任」。很明顯，反對派政客的行為已有違反誓言之嫌，「兩辦」一再發出了警告，港府還猶豫甚麼？

掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。當年多名反對派議員在宣誓時搞政治小動作，經全國人大釋法後，這班政治小丑先後被法院取消議員資格，可見只要中央及港府出手，反對派就變不出甚麼花樣。郭榮鏗不是聲稱若被DQ將是 「一生光榮」嗎？那就讓他求仁得仁，做個名副其實的「郭光榮」。

說來實在可悲，香港先後遭黑色暴亂及疫情衝擊，已奄奄一息，多少基層家庭嗷嗷待哺，多少經濟民生問題急待解決，而反對派還瘋狂拉布，阻住地球轉。他們揚言若在九月立法會選舉中取得逾半議席，將會否決所有政府議案及撥款，那不僅意味着政治攬炒，也意味着整個香港停擺，難道這就是多數選民的選擇？政客無良不可怕，最可怕的是群眾無知、社會反智。