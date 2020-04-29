香港社會問題多籮籮，劏房蝸居、貧富不均及人口老化，無能政府未能解決問題，倚賴民間機構出手為市民解困。香港樓價愈高，生活指數上升，大部分市民生活水平卻下降，貧窮線下的人口連年增加至百四萬，五個港人一個窮。疫暴摧殘特區，經濟低迷，全民皆悲，老弱傷殘慘上加慘。許多人飯碗不保，自顧不暇，捐錢做慈善大減，民間社福機構直接遭受打擊，在疫暴夾擊下，極大部分籌款活動包括賣旗及慈善步行都被迫取消，失去重要收入來源，財政頓現壓力，錢不是萬能，沒錢卻萬萬不能。

去年六月中反修例暴潮爆發，暴徒堵路阻塞交通，縱火刑毀甚至佔領中大、理大校園及堵塞吐露港公路，再加上今年初新冠肺炎疫情襲港，據統計有超過五十個籌款活動取消，包括舉辦多年的「公益金百萬行」及「樂施毅行者」，單是取消「樂施毅行者」損失估計達三千多萬元，估計社福界損失金額總共超過一億二千萬元。公益金預計今年籌款會較預期少三成以上，其他機構可想而知，紛紛告急。

食物銀行亦是重災區，疫潮下需求大增，尤其是停工及失業情況湧現，「大嘅唔食，細都要食」，但食肆爆停業結業潮，超市糧食被搶購，令到剩食供應大減，而部分負責分派食物的機構暫停營運，協助分類食物的義工亦乏人，加上捐款數字下降，食物銀行苦苦掙扎求存，呼籲捐贈食物、捐款及成為義工，以免停運影響有需要的群眾。

非資助機構財政壓力巨大，政府吝嗇支援，部分機構需要裁員及放無薪假，部分服務更面臨停止運作，弱勢社群自然受害。社福界促政府向非資助機構派發緊急支援金二十萬元。這是救命錢，政府別推三推四，人家不牟利幫你分擔責任，若現在見死不救，令人心冷，以後誰會自討苦吃？