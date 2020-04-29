教育大學校董會主席馬時亨接受傳媒訪問時，嘆息大學生不懂「尊師重道」，並引幾個月前「反修例」風波中有些大學生的不妥當行為，如用粗言穢語辱罵師長，在會議上向校長撒溪錢等。他強調本港大學有需要加強「尊師重道」教育。

香港學生當然缺乏尊師重道教育，但香港的大學教育出問題，又豈止缺乏尊師重道教育般簡單？馬時亨引的例子，只屬去年整場反修例風波中的小部分，就算在該幾個月中，大學發生的問題又豈止這三兩單？

不太善忘的朋友都記得，去年曾發生幾次不同大學的高級職員在辦公室內遭學生禁錮，威脅不給出令學生滿意的答案不准離開。曾有大學講師在課室被圍困、騷擾、侮辱，擾攘幾個小時才放人，結果校方暫時停止該講師授課以息事寧人。稍後有大學發生了畢業禮中內地研究生被群毆「私了」事件，事後竟然有參與「私了」的學生糾眾圍校長宿舍，在外牆張貼大字報，追打內地的教師和學生，釀成內地師生大逃亡。另外還有大學校園貼出標語，語帶侮辱恭喜教局官員兒子夭折，這類毫無道德修養，心態可鄙的行為，亦未見大學對有關學生作出警示。

這大半年來香港的大學一片混亂，問題怎會單單是缺乏「尊師重道」？大學的負責人怕事怕麻煩，遇到群眾威脅使用暴力時，便忘記了作為行政人員的底線，只會「跪低」認錯，既失去學者風範，也間接鼓勵學生用暴力和侮辱別人的方法解決問題。結果他們把大學弄成暴徒招攬處和訓練所，把大學校園變成暴徒的兵工廠和武器儲藏庫。

如果大學的負責人一早堅持原則，向學生表明在會議上粗言穢語、侮辱別人並不是言論自由及學術自由，而是野蠻不文明行為的「語言暴力」，在校園內絕對禁止。如有觸犯必然受到懲罰，對用暴力侵犯他人者，校方一定派出校警保安制止，滋事者盡悉嚴懲，相信便不會發生後來的向校長撒溪錢，以至校長向暴徒學生「跪低」事件，讓暴力變本加厲，校園失陷無法控制的局面。

到今天為止，我們還未見到曾讓校園成為暴徒基地的大學校長站出來，向受害的市民道歉，向市民交代校園內囤積的成千上萬瓶汽油彈從何處來，也未見這些大學列出實驗室失竊化學原料的清單，讓市民警惕，了解是否仍有機會受到傷害。

如大學負責人不是被所謂大學獨立自主的假面紗蒙蔽，真正關心市民大眾安全，及早召警進校園驅逐和拘捕霸佔校園的暴徒，就不會讓大學淪落得到「暴大」的「美譽」。他們到今天還欠市民和納稅人一個交代。