山雨欲來風滿樓。隨着中央改弦更張，反對派的好日子已到盡頭，但他們不輕易承認失敗，正傾盡全力反撲。除郭榮鏗瘋狂拉布拉垮內會大量法案外，連日有暴徒在商場「和你唱」小試牛刀，而法律界更在上演一場清算異己的殘酷戰線，雖不見血，更勝見血。

前立法會議員區諾軒兩項襲警罪日前審結，罪名成立但僅被輕判一百四十小時社服令，擺明放生。此案檢控官陳文慧亦因此被推到輿論風口浪尖，皆因她是法律界少數拒絕同流合污、反對黑暴的人，結果被反中亂港集團盯上，不將她釘牌勢不休。

可以看到，整件事有組織有部署，完全是反對派剷除異己的大合奏。首先，安排反中亂港傳媒起底，對陳文慧作出連環抹黑報道；接着，將其面書言論截圖及放大，指她曾經以「曱甴」及「畜牲」形容暴徒，並公開其個人資料，威脅「死全家」，勢要陳文慧提心吊膽、不得安寧。

當然，大清算到這一步仍未足夠，重頭戲是安排自己友、民主黨區議員向大律師公會投訴；公民黨梁家傑再踩多腳，質疑陳文慧是律政司安排的劊子手，正是人格謀殺，欲加之罪，何患無詞。

連串動作既有利區諾軒上訴，又可令法律界少數有良知的人噤聲。有陳文慧前車之鑑，誰敢發表與反對派和黑暴相左的話，誰就不能繼續在法律界立足。陳文慧之後，便是早前以「文革」、「恐怖活動」形容黑暴的郭偉健法官被追殺。只要這些法官、檢控官紛紛倒下，漢奸黎、李漢奸之流他朝上庭，還愁要洗廁所嗎？

據聞有人自恃做漢奸，反中亂港年資深厚，在法律界以太上皇自居隻手遮天，一方面剷除異己，一方面包庇朋黨。同是大狀唔同命，陳淑莊違反禁聚令罪證確鑿，有人又叫港府放下鬥爭別政治追殺。法律面前誰更平等由太上皇定奪，這就是他們的法治民主人權了！