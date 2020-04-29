去年下半年與今年初，港人都活在煩惱之中。去年掀起的反修例運動，有人認為警察在鎮壓過程中使用了過分武力，不少香港人因而十分痛恨警暴；今年新冠肺炎首先在中國武漢爆發，香港與內地比鄰，在三月之前，不少人仍然認為香港比全球很多地方危險，故惶惶不可終日。

但兩者的煩惱都是「自尋」，天下本來無事，筆者去年告訴你，香港的警暴不算太嚴重，你可以就不平之事投訴，但不必為此咬牙切齒；今年二月時則告訴你，在新冠肺炎疫情下，此地已算是安全港。如今，第二個判斷已經應驗，香港確實比大部分地方安全，而我相信，第一個判斷也會是對的。

其實，要判準問題不難，你懂得基本的邏輯推理便可。凡事都有一貫性，不可能說變就變，香港人素來對新生事物反應強烈，如果別人的熱情度是三，咱們就會是十，抗疫也是一股潮流，風潮一到，我們的反應肯定超過他人幾倍，所以便可推斷出香港的抗疫成績，定然名列前茅。

香港警察一向優秀，曾經當選為亞洲最佳警隊，二○一八年有民調顯示，市民對警隊的滿意度高達八成。試問這樣一支曾讓人交相稱譽的部隊，怎可能在一九年突然變得窮兇極惡呢？

譬如壹傳媒和香港電台，向來反中共、反特區政府，如有人預言他們在下個月開始會一反常態，變成瘋狂「親中」，事事為政府保駕護航，你會相信嗎？當然不信吧，因為事物往往有連續性，很少會出現急變，知道本，便可以推斷出末，故作上述預言的人，定然是想偏了。

同樣道理，認為香港警察突然變得兇暴的人，也是想偏了。在二○一九年，全球多處地方都有鎮壓示威活動，你試比較一下各地警隊的表現，便可清楚知道香港警察已算是十分文明了。