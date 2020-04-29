日前公布嘅全球大學影響力排行榜，港大頭十位不保，排名第四十一位，比去年暴跌三十一位。而兩岸都有院校排名先於港大，當中上海同濟大學排名第十三位，台灣嘅成功大學則排第三十八位。香港嘅大專教育自佔領運動至近期黑暴持續，大學校園政治化，港大及理大且成為「兵工廠」、「汽油彈庫」及「練習投彈場地」，大學生勇於上街投燃燒彈多過留在校園圖書館閱讀，大學已不是做學問發表學術嘅地方，而黃師充斥大、中學更令人擔憂，香港教育嘅前景往何處去？

警務處處長鄧炳強去信香港教育大學校長張仁良，要求嚴肅跟進該校講師蔡俊威喺港台節目《左右紅藍綠》中發表仇警言論。一哥指節目主持蔡俊威嘅言論不負責任，可視為仇恨言論，煽動對警隊嘅仇視，對警方不公平，以及可能令警方聲譽受損。蔡俊威以教大「亞洲及政策研究學系講師」之名發表嘅仇警言論，天方夜譚，佢嘅所謂「評論」純粹個人捏造，憑空想像，且看這一小段：警方進入理大校園不為拘捕，卻喺極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶，如此報復式廝殺平民！

咁偏離常識、離晒大譜嘅評論損害嘅不是警方聲譽而係作為培養未來教師嘅香港教育大學！想唔到作為學者、講師嘅為人師表，竟然可以仇警到如此無知無良嘅程度！「近距離瘋狂開槍」還不死傷枕藉，血洗校園？冇一百幾十人死，點都有十多人亡啩？一個教大嘅講師口出惡言，信口雌黃，比一個不學無術嘅市井流氓不是更可怕嗎？這不是「有學無術、有術無學、不學無術」嗎？港台高層容許如此胡說八道嘅節目出街，不可思議！一哥期望張仁良校長能嚴肅跟進，確保教大講師嘅專業操守，以保障莘莘學子嘅福祉。教大若容忍如此「毀人不倦」嘅「狼師」，實在是教大之恥！