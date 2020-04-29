歐盟各成員國飽受新冠肺炎衝擊，抗疫困難之餘，未來經濟復甦前景渺茫。面對疫症時歐盟各國表現鬆散及各自為政，無法發揮國際聯盟的基本功能，歐洲聯盟已響警號，未來如何共同整合經濟，預計困難重重，舉步維艱。歐洲委員會知道問題，卻無法鼓動各成員國為聯盟齊心的思維，就連再一次提出發行歐盟新冠債券，亦遭否決，無法集腋成裘，利用新的資源去幫助成員國抗疫及復甦，只能向有需要的成員國提供低息貸款援助，但又面對錢不夠借的問題。

歐洲委員會發行新冠債券不無好處，有財政力量的成員國斥資購入較大批債券，不影響他們的基本財政，弱小成員國獲得新資源，從疫後過渡到回復正常經濟，不致令國家破產，即使負債亦有整個聯盟的債券支持。弱國需要更多時間復原，成本計算在財政開支，等候新的發展機會。惟這個給予聯盟各國休養生息的機會，最後亦告消失。

發行新冠債券另一個好處就是國際化，讓其他地區的資金注入歐洲，發揮疫後重建功能，有助歐盟鞏固合作。過去歐盟在不同事項都不一定是全部成員國支持，反映聯盟的組合因國力大小而有所不同，也潛在脫歐的聲浪，歐洲委員會絕不能讓脫歐聲浪增大，趁這次疫情危機，啟動鞏固歐盟事不宜遲。

反對發行新冠債券的德國、荷蘭等國，定然會擔心通過發債，必然成為最大的債券擁有者，新冠債券有可能變成永久性機制而帶來長期風險，不利於財政穩定。

惟反過來考慮，歐洲各國需要共同面對從疫後翻身，以資金展開各項援助，謀取復興，德荷害怕債券造成日後的不穩定，為何不先考慮讓聯盟成員國不倒下，以新資源加快其復甦經濟，而債券年期長短也有利息回報，未來區內經濟重現新天，財息兼收並非難事。