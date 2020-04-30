功夫茶：正義之聲響雲霄　漢奸走狗齊狙擊

天下有道，則庶人不議。喺周厲王、秦始皇時代，老百姓受咗欺壓都要箝口結舌，氣都唔敢抖一下！之不過，時移世易，喺香港呢個號稱民主法治嘅社會，睇唔過眼要出聲，可惜啊，仍然有唔少人披着民主嘅羊皮，或者恃住係藍血貴族，一味做埋啲下三濫、知法犯法嘅勾當，難怪眾怒難犯，引起正義市民及團體嘅聲討和狙擊！

嗱！尋日香港天空正義之聲響遏行雲！這邊廂有團體去地政總署舉報壹淫媒喺將軍澳工業邨嘅廠房涉嫌經營獨立公司，指漢奸黎毫無誠信，用政府批給作傳媒用途嘅工業邨地址提供「公司秘書」業務，涉違反地契外，甚或以欺詐方式獲利，要求署方徹查。

呢，早前有指壹淫媒喺將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少十四間獨立公司，涉及不同業務。翻查紀錄，該批公司董事均為漢奸黎，其中一間公司為漢奸黎次子黎耀恩經營嘅十間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客好邋遢嘅「四季常餐」。事件被踢爆後，該十四間公司喺同一日急急「搬竇」，於三月二十三日將註冊地址改為灣仔一幢商廈。阿哥，擺到明身有屎喇！

投訴漢奸黎涉嫌違地契嘅團體發言人指，黎智英嘅誠信及人品存在問題，若佢個人誠信破產，旗下壹傳媒提供嘅新聞資訊亦沒有公信力可言。壹淫媒依家油盡燈枯，漢奸黎吊住鹽水插住喉管扮死狗裝可憐乞訂戶，仲要死撐為「民主自由」行落去，將「社會責任」孭上身，都真係好鬼死黑色幽默！報格即代表人格，一個叛國禍港嘅大奸宄會辦出一張有公信力嘅報紙？會有乜嘢「社會責任」呢？功夫茶都唔想嘥氣，只打一個譬喻，你話如果一條隨地大小便嘅粉腸，又點教化別人不要隨地吐痰？漢奸黎講「社會責任」，放少一陣毒都當你係神啦！真虧佢噏得出就噏，小心雷公劈吖！

各位街坊，這邊廂聲討禍港漢奸，那邊廂又有團體到政府總部抗議，手持「郭榮鏗濫權失職，癱瘓內會阻民生」、「美國狗，濫用職權害死市民」等橫額聲討呢位公民黨議員故意拉布，拖延內會主席選舉流程，以致開咗十六次會議浪費逾三十小時及逾七百萬公帑，依然選唔出正副主席。團體高叫「嚴懲瀆誓議員，快DQ郭榮鏗」，可見民間對佢瘋狂拉布、「政治攬炒」嘅行為幾咁恨之入骨！

郭榮鏗或許以為有毒果報撐腰，又去過美國唱衰香港，做咗走狗更加意氣風發，叫阿爺「慳啲」，更口出狂言話「被DQ係一種光榮」！一個衰世，唔通亂臣賊子都惡過瘋犬？功夫茶信因果報應，回顧歷史，千萬世漢奸亂賊，都難逃惡報陰誅！善惡到頭終有報，大家不妨放長雙眼睇吖！