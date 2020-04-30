正論：負資產噩夢重現　破產署仍歎慢板

屋漏偏逢連夜雨。本港疫情雖然稍歇，但經濟仍然沒有起色，財政司司長陳茂波將今年本地經濟增長預測，下調為負百分之四至負百分之七，不可謂不驚人，加上久違的負資產崔護重來，蟄伏一時的黑暴再起，令本已遍體鱗傷的經濟雪上加霜。

數字顯示，截至第一季末的負資產住宅按揭貸款宗數達三百八十四宗，按季飆升兩倍。金管局解釋，相關個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃貸款，這類貸款的按揭成數一般較高，似要為驚魂未定的市場壓驚，但姑勿論如何，負資產噩夢重現已是不爭的事實。

想當年，香港經歷亞洲金融風暴復有沙士襲擊，負資產哀鴻遍野，幾乎每日都有燒炭新聞報道，簡直不堪回首。現在疫情肆虐全球，大蕭條迫在眉睫，歷史似乎又再重演。目前樓價比高位已見顯著回落，部分業主資不抵債絕對不足為奇。事實上，特首林鄭月娥去年推出所謂的房策六招，當中包括引入空置稅，當時業界已經警告，此舉將令回落的樓市火上加油，加劇市場調整幅度，倘調整過急而導致銀行要求按揭客戶提早還款，負資產必會湧現；而其後《施政報告》提出的放寬首置按揭上限，外界更擔心市民盲目入市，一旦經濟轉差勢必遍地「樓蟹」。事實證明，當日的憂慮並非杞人憂天，社會動盪加上負資產風暴，香港如何抵擋？

諷刺的是，政府部門對岌岌可危的市況彷彿視若無睹。審計署昨日公布最新一期衡工量值報告，揭發破產管理署積壓大量破產及清盤個案未處理，○二年前的個案至今仍有近兩成即二百宗原封不動，其中三宗清盤個案更由一九七六年頒令至今拖延四十三年，令人瞠目結舌；另有四宗破產個案亦拖延近三十年，簡直不可思議。隨着負資產個案急增，申請破產的個案亦必隨之上升，破產署繼續歎慢板，除了損害債權人權益，本港經濟亦更難恢復，甚至影響國際金融中心的聲譽和效率。

當然，意見接受，態度照舊，向來是港產官僚最大特點。審計署年年衡工量值，被點名批評的部門一大堆，可惜官僚陋習積重難返，這種例行公事能否令部門改善施政令人懷疑。破產署的糊塗帳只是冰山一角，地政總署同樣被踢爆管理短期租約不力，原定七年為短期租約用地原則，竟有多達四成二的土地、即二千三百多份租約超過二十年，其中最長年期達五十五年，半世紀仍用短期租約，間接導致政府土地收入減少，亦未能地盡其用。港府一味呻地從何來，卻從不檢視土地資源錯配，還汲汲於發展「明日大嶼」，捨近求遠，愚不可及。

其實，覓地建屋並非天大難事，收回閒置土地及短期租約已可解決不少問題，加上社會要求樓市「撤辣」之聲不絕於耳，只要港府從善如流，待樓市重拾升軌，香港必能重出生天。奈何港府胡混度日，廢官敷衍塞責，如今黑暴再起，香港要撥開雲霧真是談何容易。