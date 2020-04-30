神州觀察：疫情源頭爭不休　己所不欲勿施人

中美兩國近期就新冠病毒源頭及中國防疫不力導致疫情全球擴散問題口水不斷，乃至上升到外交層面的互相撕咬，一些西方國家更將病毒地域化，屢有歧視攻擊中國之舉，令內地十分不爽。只是當局在嚴斥西方抹黑煽動歧視言行及仇中情緒的同時，卻發現自家也會不時蹦出這樣的豬隊友，聲討別人之前還需先正自身。

近日內地一份全國性學生報章上出現一篇名為《新冠病毒終於哭了》的詩作，稱「我要走了，我要回美國去，回到美國我就到家了」，等於在說病毒是由美國傳到中國，被網友譏為「高級黑」。之後又以「中國政府太狠，說封城就封城，中國的白衣天使前仆後繼，實在太厲害」自誇，藉機吹捧內地防疫水平和體制優勢，結果連具有官方背景的內地媒體也看不過眼，直斥此舉帶偏學生的價值觀，是在引導他們不辨是非，煽動培養仇恨意識，堪稱「毒詩」。

眼見輿論批評之聲四起，該報編輯部隨即發聲明稱報刊號被盜用，乃不法之徒私下所為，以撇清關係。孰真孰假且先不論，惟「毒詩」是存在的，且類似煽動國族仇視的狹隘民族主義行為早已不止一兩宗，像遼寧瀋陽某粥店早前就公開掛出「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」的橫幅，及有村民放鞭炮慶祝「美國新冠肺炎確診病例超過十萬例」，被批喪心病狂，甚至屬於反人類的極端行徑，令人悲哀。

對於非我族類遇到的災難幸災樂禍、惡毒詛咒之餘，更有人在「身體力行」地將之落到實處。譬如有旅居美國的中國大媽拍片炫耀搶購了大量口罩，打算「不留一點予美國人」，並感覺自己「超開心」；廣東東莞更有商人鼓動同行製造假的測溫槍賣給美國，讓對方探不出真實的體溫，以令疫情愈演愈烈。如今美國的確診病例已經超過一百萬宗，疫亡更達五萬多人，這是否會讓中國人更加欣喜若狂，或是打着愛國口號再大肆慶祝一番？

老祖宗說過：己所不欲，勿施於人。中國是禮義之邦，愛好和平的國家，並於疫情期間號召全球團結抗疫，強調不要將病毒地域化，或是搞抹黑歧視、相互詆毀攻訐。結果彼此都是半斤八両，你歧視過來，我攻擊過去，誰也不讓誰，誰也別想佔據道德制高點，那還談甚麼大國風範與擔當？對於自身早期防疫不力、隱瞞真相等指控又不認帳，如何讓人相信當局能從疫情中吸取教訓？

當局動輒又愛炫耀自身的制度優越性，更不吝將本次抗疫有成歸功於此，想的可是自家只死了幾千人，美國卻死了幾萬人？美國屢有辱華動作，自家亦在煽動仇美情緒，權當彼此打平？制度優越性又如何體現？