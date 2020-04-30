美國開始瘋狂了，不是總統特朗普推介國民把消毒液注射入體內防疫，而是特氏公開要求中國對新冠肺炎疫症損失負責，包括賠償。或者特朗普仍然是信口開河，但更大可能是他按共和黨選舉文宣的「劇本」出場表演。正因為是共和黨選舉的文宣，不可能單由特朗普和國務卿蓬佩奧表演，於是在美國國內和國際的範圍網羅更多的人和組織，一起來合奏對中國索償的「鬧劇」。

一如英國脫歐公投，往往會弄假成真，美國向中國索償，本來虛晃一招，為的是討好美國國內外的右派分子、種族主義者，要爭取輿論，爭取選票。但選民的水平低下，真的相信中國造成疫症，而民情洶湧，美國大有可能真的要向中國索償。美國一做，國際上便多倣效，以為可借美國之勢來分食中國這個唐僧肉。不出幾個月，疫情在歐洲及美國還未過，在一些新興國家仍方興未艾，國際上便湧出向中國索償的熱潮，真的假的混雜，聲勢巨大，讓美國主導的媒體再煽動，中國怎辦？

理是不可能，中國毋須到美國或其他國家大打官司，因這樣做反承認這些國家的國內法律對中國有管轄權，這是最大的喪權辱國。不理，輿論壓力走不掉，且美國可以不停重複擴大宣傳，在國內國外詆毀誣衊中國。美、英等所謂先進國家的愚民，連消毒液也相信可注射體內防疫治療，相信疫症由5G電訊的基站傳播。主流媒體與美國總統等人不停地宣傳中國防疫治疫失策，導致美國等國家被疫症打垮，他們分辨不出中國防疫治疫的成功，不知美國新冠肺炎疫情始自歐洲，日本疫情源自美國等已是公認的事實，他們是一股腦兒不辨東西南北來歸咎中國，跟從向中國索償。這個情形便是秀才遇着兵，有理說不清。

中國能做的，一是發動輿論戰，聯合國際友人，用理智與科學對抗愚民的文宣。二是若被判賠償，在保護國家資產下拒不受理。三是公開宣布，凡因此侵犯中國在外資產者，視同對中國開戰，中國將同等甚或加倍凍結涉及的外國資產。四是把索償的人士、企業、組織機構，包括受理的法律機構及人士列入黑名單，以中國不同的方法，在中國境內境外制裁，以儆效尤。如像美國總統特朗普和有關官員涉及索償，便把他們家族的企業、機構、人士同樣列入黑名單，一併制裁。

對這些瘋狂無理的攻擊，既不能讓步，也不能坐視不理。而是要明確作出反制，要涉及者付出代價。莫以為中國還是老庚子年的中國，任人欺凌、任人魚肉。