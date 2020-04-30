日前，香港媒體同一天報道了三條消息，一是由逾千名不同年齡和界別的人成立「香港再出發大聯盟」。二是太古城重現去年黑暴時的場面，一班人聚集高呼「香港獨立」、「有兩國才有兩制」、「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」，警察「出椒驅散」。三是外交部駐港公署發表聲明，強烈譴責美國國際民主研究院的有關「反修例示威」的報告，聲稱反修例示威者的訴求合法合理，而警察鎮壓示威，過度使用武力。報告要求香江府衙成立獨立調查委員會，重啟政改，要求北京實現對「一國兩制」的承諾云云。

「香港再出發大聯盟」宣稱，他們要針對暴疫後香港面對的困境，尋找解決方案，方向有四，一是要在「一國兩制」前提下再出發；二是「保經濟民生」；三是「維護法治」；四是「團結社會」。

類似這樣的「聯盟」團體，回歸後，在北京指導下成立了不少。然而，香港的局面卻是朝着「四大方向」相反的方向發展。「一國兩制」走樣變形，香港經濟民生衰敗凋敝，法治淪亡，社會撕裂。朝廷和建制派，這些年搞了那麼多大大小小的「聯盟」企圖實現這些目標，卻收效甚微，不是因為財力、人力不足，不是沒人幹活，而是路線方針出了問題，是沒有明確定出與反中亂港勢力堅決鬥爭的政治方向，遑論敢於鬥爭、善於鬥爭。

朝廷對反對派的工作方針一貫左右搖擺，建制派中原本敢於鬥爭的人時時被「閃」，更有甚者成了替罪羔羊。如是多次反覆，建制派鬥志渙散，一盤散沙。

己方之弱，必助敵方之強。建制派的各式聯盟今天建一個，明天建一個，前廢後繼，規模愈搞愈大，規格愈弄愈高，反而讓自家力量愈來愈弱，能幹肯幹之人心灰意冷。如今在暴亂未平、勢將再起、外力插手愈深的形勢下，「香港再出發大聯盟」若想真的「再出發」，首先要看朝廷對解決當前香港危局的鬥爭決策是否正確堅定也。