面對新冠肺炎疫情，美國等西方國家左支右絀，狼狽不堪，政客們不願承擔抗疫無能的責任，反而不斷往中國身上潑髒水，一時間「索賠」聲音甚囂塵上，大有形成「新八國聯軍」之勢，連荷蘭等小國也蠢蠢欲動，企圖在巨人身上分一杯羹。有人說，假如西方索賠陰謀得逞，中國國庫將被掏空，重演「庚子賠款」的屈辱，再度一蹶不振。這顯然是想太多了，西方國家無理取鬧，中國豈會任人宰割？

必須知道，中國已不是一百二十年前的中國，西方也已不是一百二十年前的西方，任何人任何國家都不可能令十四億中國人屈服。假如西方強搶，中國必然反擊，那就意味着戰爭，哪位西方政客有這種膽量？新中國剛成立時一窮二白，尚且敢跟美國為首的聯合國軍在朝鮮戰場上硬碰，結果打了個平手，何況是現在。即使美國國力和軍力依然比中國強大，也不可能全身而退，美國副總統彭斯不是說其父親曾參與韓戰嗎？他對那場戰爭的結果應該比誰都清楚。

新中國開國元帥彭德懷曾指出，西方侵略者幾百年來，只要在東方海岸架起幾尊大炮，就可以霸佔一個國家的時代一去不復返了。這不是妄自尊大，而是自信自強，正如中國古人發出的「犯強漢者，雖遠必誅」的歷史強音一樣，足以激勵國人，也足以震懾群狼。

無數歷史證明，中國人可以在某些問題上妥協和讓步，但在涉及國家民族的重大原則問題上從來都是寸步不讓，西方國家愈是惡意針對中國，愈是激發中國人的民族情懷。正如有外國人評價，中國人平時如一盤散沙，關鍵時刻便會迅速凝聚。尤其是遇到外敵入侵或重大災難時，除了少數賣國求榮的洋奴漢奸，絕大多數中國人都會變成像鋼板一樣團結和堅硬，這就是民族精神。今次中國能夠迅速控制新冠肺炎疫情度過危機，憑的正是這種民族精神，而這恰恰是西方社會最缺乏的東西。