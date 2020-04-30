香港法治已死，這句話愈來愈接近事實，但重點是誰殺死了法治？政壇波譎雲詭，人心險惡，通常賊喊捉賊，說是非者便是是非人，從事教育的「黃師」教壞人，以法律為專業的人士卻踐踏法律，公民黨可說是最明顯例子。

公民黨醜聞不絕，該黨法律界議員郭榮鏗主持立法會內務委員會主席選舉時肆意「拉布」，癱瘓內會，被港澳辦、中聯辦嚴斥其失職，涉嫌違反公職人員行為失當罪。同黨另一位大狀議員陳淑莊涉嫌觸犯禁聚令，在深水埗一間酒吧內與約四十人聚會。而該黨主席、香港大律師公會前主席梁家傑在論壇上宣稱「暴力有時或可解決問題」，涉嫌公然鼓吹暴力行為。最新民意調查，公民黨的評分跌幅最大，創下新低。

不過公民黨這批搞事大狀其實是後輩，法律界反中亂港的老祖宗有一位過氣狀師，是人所共知官方認證的漢奸，經常到外國唱衰香港，今時今日老態龍鍾，依舊死心不息想為外部勢力奪取香港管治權，佔中及反修例示威都走出來，公然非法集會，落入法網，仍然想盡最後一口氣搞事，扮「太上皇」煽動同業挑戰法治。

前立法會議員區諾軒襲警案的檢控官陳文慧遭起底及針對，泛民往大律師公會投訴陳曾經在面書罵法官，務求令陳釘牌，這位漢奸狀師便是幕後黑手，自導自演，集體欺凌一介女流而且是業界後輩。反中亂港傳媒一唱一和，梁家傑做應聲蟲抹黑律政司安排劊子手檢控區諾軒。正所謂加埋都幾百歲人，作為前輩「大蝦細」實在不知醜，而且清除異己的居心亦太過明目張膽。

法律界出了這些妖孽，難怪法治崩壞到不可修復的極點。大律師公會應清理門戶，不過首先要掃走一干搞事分子，無論資歷多深也不可以留人，免得做壞榜樣，其他年輕大狀有樣學樣，變成「黃色狀棍」反中亂港，葬送業界前途。