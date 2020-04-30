為了應付民眾怪罪美國政府應付新冠肺炎疫情不力，整個聯邦政府從總統特朗普到國務卿蓬佩奧都統一口徑，指摘中國隱瞞疫情，公布的確診和死亡數字不可靠，引致疫情在全球蔓延，一發不可收拾。

最近有一次白宮記者招待會上，有關官員還把不同國家因新冠肺炎疫情死亡人數比率統計羅列出來，印在硬卡板上向記者展示。照他們的統計，以每十萬人比較，比利時的死亡率最高，達四十九人、西班牙四十三、意大利三十九、法國廿九、英國廿四、美國十一，而中國只得零點三，簡直不成比例。特氏還指着這些統計比率嘲笑說：你怎麼還能夠相信中國。這是典型的美式抹黑，你不能指他們說謊，因為列舉的統計數字都是事實，由官方發表。只不過如果細心一想，便可以了解，說的並非事實的全部。他們並未有同時列出中國附近地區其他死亡率，例如：南韓和日本都是每十萬人死亡率零點五，澳洲跟中國差不多，是零點三，新加坡零點二，香港和台灣都少於零點一。總不能說凡是死亡率特別偏低地區的統計數字都是虛假不可相信。後面列舉的幾個亞太地區，防疫工作做得出色，也深為西方傳媒所熟知。只不過白宮拿出來作的比較另有目的，以偏概全，所以舉例有明顯偏差，而報道消息的美國傳媒不加思考，照單全收。

另外一則有關美國政客齊齊「甩鍋中國」的報道，也甚有趣。《華盛頓郵報》特約記者羅金（Josh Rogin）指新冠肺炎病毒出自武漢病毒研究所，這篇報道後來成為美國政客攻擊中國播毒和隱瞞疫情的證據。共和黨參議員湯‧科頓（Tom Cotton）根據這篇報道，通過福克斯新聞發表精心編排的長篇大論，妄稱「中國政府要為疫情的所有損失負責」。美國國務卿蓬佩奧還將這一陰謀論「帶到全球舞台」，要求中國允許專家進入武漢病毒研究所調查。特氏也稱有關新冠肺炎病毒源於武漢一個實驗室的說法「似乎有點道理」。羅金這篇報道後來被人揭穿是假新聞，內容漏洞百出，不僅對引用的內容大肆篩選，斷章摘句堆砌成文，還將反華活躍人士虛構為「科學家」。可惜假新聞被揭穿後，沒有人再就有關報道的真實性查證，反而插贓嫁禍武漢病毒研究所的報道，卻繼續傳播，要求徹查武漢病毒研究所以明真相的聲明，此起彼落。

這一系列「甩鍋中國」的指摘，據美國傳媒洩露出來的報道，已經成為美國今屆總統選舉中，共和黨競選的統一口徑。怪不得中國外交部發言人華春瑩也諷刺性稱讚他們寫得「好劇本」。