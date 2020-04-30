因為黑暴，與老友已大半年沒見面，最近相聚，劈頭第一句便說：「我就快移民喇！」老友是黃絲，坦言經過黑暴一役對前途深感絕望，「共產黨玩晒，香港冇希望㗎啦」，遂坐言起行，一家人申請移民馬來西亞，貪其紙水低，「二百萬已有幾千呎大屋」，加上當地國際學校師資不俗，適合兩個兒子入讀，計劃一待簽證批出，便賣掉香港物業移民當地。

筆者聽後只有無言。馬來西亞不是新加坡，別說競爭力不如香港，當地的生活質素亦一定沒有香港高。紙水低、物價平確是事實，但這些情況不是無緣無故的，主因是當地經濟不及香港繁榮，香港假假哋是國際金融中心，馬來西亞則面對低技能、低生產力、低增值的「三低」問題，老友日後搵工也不容易。何況當地三不五時有排華衝突發生，老友雖不認自己是中國人，但在別人眼中就是不折不扣的中國人，當地生活是否如想像般理想，頗成疑問。

其實，覺得「共產黨玩晒，香港冇希望」真的只是一種「感覺」而已，說是心理作用、無中生有也不誇張。捫心自問，共產黨在這廿多年間如何玩殘香港人呢？有將你的物業充公共產嗎？有強迫你每月將薪金上繳中央嗎？有羅織罪名屈你坐監嗎？可以好肯定地回答，沒有！即使有人坐監也是因為犯了法而已。正如當日修訂《逃犯條例》，毒媒政客一窩蜂危言聳聽，說成此例一開，任何一個香港人也會被拉上大陸，甚至連過境旅客也會被捕。這真是天方夜譚，一個奉公守法的市民或旅客，為何會突然成為逃犯？為何會被押返內地？香港現行法律，最高刑罰是終身監禁，難道因為有這些法律，七百萬人統統都被拉去終身監禁嗎？

老友接受過高等教育，有自置物業，在港生活游刃有餘，偏偏就是一種無中生有的「感覺」，冒險將一家人的未來押在陌生的國度上，寧不唏噓乎！