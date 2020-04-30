新冠肺炎疫情擴散至全球，美國防範不力，使病者、死者枕藉，美國總統特朗普正式發飆，說要向中國提出巨額索償。這宗案件聽來荒謬，但值得付予有司詳加審訊，從此可以釐清很多法律責任問題。

如果法庭最後裁定中國在新冠肺炎疫情中疏於防範，須向世界上所有損失者賠償，然則，日後假如甲國爆發蝗蟲災害，災情蔓延乙國，乙國是否只要證明甲國處理蝗災未盡全力，就可以援引上述案例，向對方索償？蝗災如是，那麼海嘯呢？如果海水沖塌甲國堤壩，經過甲國，進入乙國，請問是否也可以指控甲國防災不力，而要求賠償？

自然災害可以索償，經濟災害是否也可以？世界上幾乎每一次金融風暴都是由一處地方開始，然後擴展至其他地方。譬如一九八七年的華爾街股災、二○○八年的次按風暴都是由美國開始，禍延全球。當地金融機構監管不力，已是人所共知的事，別國的受害者是否都可以入稟法庭追討損失？

國與國如能按上述方式索償，州與州、縣與縣之間是否也可以？作為一州之長，就算知道鄰州爆發瘟疫，但自己州未受影響，按理也不必防範，因為一旦受波及，將來只要入稟法庭，就有機會討回全部損失。

何止國與國、州與州，就算小至班級與班級之間也一樣。甲班爆發流行性感冒，而我是乙班的班主任，大可不必提醒同學們注意衞生、加強防疫，只消準備好出色的律師團隊便行。我班的同學一旦受感染，那便是甲班的責任，上法庭指控對方防疫不力，就能獲取巨額賠償了。

特朗普批評中國不准美國防疫專家去武漢實地調查，說得像是犯了彌天大錯，那亦請法庭一併釐清主權國的權限。美國曾經爆出金融海嘯，中國是否也有權派人到美國聯邦儲備局調查？