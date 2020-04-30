一個新冠肺炎令歐美一片哀嚎，死得人多！鬼咩！明明係遇上傳染性比沙士可怕嘅新病毒，卻用比對中東呼吸綜合症冠狀病毒還輕慢嘅態度去應對，呢個教訓無疑是深刻嘅！全球累計逾三百萬人感染新冠肺炎，美國佔其中近三分之一，當地死亡個案增至五萬九千多宗。

美國染疫死亡人數已超過越戰陣亡美軍；資料顯示，五五年至七三年，逾五萬八千名美方人員在越南死亡。日前特朗普仍死撐這場疫情失去很多人，但辯稱自己應對有方，重申美國的病毒檢測是全球最多及最好。然而，美媒卻不賣他的帳，披露佢今年一月及二月，喺每日情報簡報收到十多次疫情嘅警告，但他看淡威脅及嚴重性。

政客無賴見怪不怪，但鮮有如特氏般厚顏認為自己值得連任，更不排除向華索償，聲稱有很多方法讓中國承擔責任！

有論者指特氏嘅問題不是政治上有多麼不同，而是他在政治上有多極端，這一點體驗在他的「甩鍋」政治上。他自己防疫無方，抗疫無能，美國「死得人多」，全是中國「隱瞞疫情」的錯？這鍋甩到外太空去，美國嚴峻疫情就不是他拖延的錯？從他停止向世界衞生組織繳納會費所說的一番話，他的「甩鍋」令人眼花繚亂，他指美國每年向世衞繳納會費逾四億美元，作為世衞的主要贊助方，美國有責任對世衞在疫情中嘅行為問責。事實上，特氏大早已批評世衞「高度以中國為中心」，不滿世衞偏袒中國；所謂「問責」，無非是「甩鍋」的伏筆而已！停止向世衞繳費，亦不過是他動輒「退群」的延伸，不值得大驚小怪！

「甩鍋」在西方政治學有個較正式嘅表述叫規避責任政治，在選舉政治中，是一種常態，他把防疫無能這鍋甩給中國和世衞，以索償和斷供當拉票，企圖再一次創奇迹！不過輸剩這招，老狗變不出新花樣！沒戲！