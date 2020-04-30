美國總統特朗普即使多狡猾，亦無法不承認今次新冠肺炎在境內失控，至今造成逾一百萬人染疫，五萬九千多人病歿，每日都有大批新確診個案及死亡數字，以美國自詡為醫療最先進國家，今次疫症應對失手，成國際笑話。

這個惡果無疑是特氏與各州郡的協調不足，特氏的強橫及商家本色，根本無法透視不同州郡實際情況，聯邦政府支援不足，引發飽受疫症煎熬的州郡群起攻之，暴露出無統一的抗疫政策。特氏面對十一月的連任大選，至今一點政績也拿不出來說服選民，慌忙之下只能亂石投林，找個牌頭「甩鍋」，箭靶就指向最能爭取選票的中美關係，索性挑動盟友及國內州郡以疫症源頭的責任，向北京索償。

特氏至今對疫情束手無策，只有不停地出口術，連胡亂注射消毒藥水的劣招也出台，眼見國民死亡人數日增，超過越戰期間美軍逾五萬八千人死亡之數，國內怨聲載道，反成特氏連任的大傷痕，必定遭民主黨強烈指控抗疫無能，怎可連任。

向新冠肺炎源頭索償只是一個招牌，讓特氏甩鍋，至今沒有一宗同類事件能召開國際法庭仲裁，如此路行得通，國際社會向美國索償的個案就數不勝數。單是上世紀八十年代愛滋絕症首先在美國爆出，蔓延整個世界，有誰拿出來向美國索償？○八年美國因雷曼兄弟公司破產，該國金融動盪引發全球金融危機，國際也應該向美國索償，但沒有發生。○九年美國廣泛爆發H1N1豬流感，傳染到全球二百多個國家，致令不少人染疫及死亡，有誰向美國索償？今次疫症爆發，源頭未明，特氏就咬住不放指控中國播疫，事實基礎欠奉。

作為總統應以保障國民安全為先，疫症在美境內失控，特氏只需全力抗疫，無必要為疫情說三道四浪費時間，抗疫成功，就是競逐連任的一張亮麗成績單。