本文見報之日，立法會內務委員會第十七次會議將於下周舉行，仍然是未進入選舉內會主席的程序。這場漫長亂港派「拉布」環節會否峰迴路轉，能「剪布」或「斷布」，看來機會渺茫，中央政府兩辦的嚴正聲明仍被當耳邊風。

被筆者冠以「拉布」皇帝的公民黨郭榮鏗，與廿多個亂港派議員從去年十月中立法會復會後的第一個內會選舉主席開始，便合謀上演「拉布」大行動。「拉布」時間之長、影響之大、破壞之深，是自二○一二年「拉布」三丑（黃毓民、梁國雄、陳偉業）展開「拉布」破壞和拖延立法會正常運作以來所未有、對特區政府施政的嚴重影響，此番「拉布」耗費龐大公帑。

更何況當下的本屆立法會只餘下兩個半月的會期，若再不能「剪布」令立法會可以趕回損失了的會議時間及議程，那麼十四條與民生息息相關的政府法案便要報廢，在下屆立法會從頭來過，浪費的公帑和時間，更無法統計，八十九條只待立法會通過的附屬法例也要在下屆立法會會期，重新排期審議。終審法院首席法官的委任，因「拉布」而可能懸空，《國歌法》立法被一再拖延，更是極大的恥辱。

「拉布」皇帝及其狐群狗黨的合謀「拉布」已預演亂港派得勢上台的惡果，若實現公民黨楊岳橋代表亂港陣營宣稱的政治目標——「35+」的「香港庚子之亂」，無論香港的行政、立法、司法運作都被徹底搗亂，香港人便無運行。毋庸置疑，愛國愛港陣營及議員們警惕性不足，粗心大意，兼許多人錫身，怕做醜人，心慈手軟，對敵慈悲，遂使「拉布」皇帝扮豬食老虎的詭計得逞。建制陣營必須認真吸取教訓，樹立易位思維和警鐘常鳴的心理素質，才能為市民守住立法會的鬥爭前線。

立法會的前線失守慘況，本來有機會可以避免，或者最少可以令「拉布」的損失不要像崩塌的河堤那樣，倒骨牌般演變成不可挽救的政治災難。首先立法會主席梁君彥眼見內會被瘋狂「拉布」癱瘓，再加上會期結束在即，時間的損失不可補救，為了救亡，完全可以用主席之職權，立即行使立法會議事規則第九十二條所賦予主席的行事權力，立即制止「拉布」，命令內會復常選出主席。可是梁君彥主席有權不用，十分奇怪！

其次律政司司長鄭若驊眼見立法會議員出現違反宣誓誓言，不履行其應有職責，利用公職身份及權力涉嫌違反「公職人員行為失當罪」，同時也違背《基本法》第七十三條等的規定。鄭司長不正告、不勸告、不警告、不控告，做了隱形人，不擔當、不作為，令人極其失望！再者，特首林鄭月娥雖然聲色俱厲公開點名譴責郭榮鏗，甚至措詞極嚴厲：「證據確鑿」、「鐵證如山」，可是高高舉起，輕輕放低，說交立法會自己處理，講了當做了。政務司司長張建宗卻只在網誌上出口術呼籲，沒有任何跟進行動。有法不執、有犯事者不促律政司檢控，真是廢官講廢話！「香港庚子之亂」，亂在政府軟弱無能！軟！懶！散！