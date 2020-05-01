世界視線：新冠確診破百萬　彭斯除罩撐復工

美國副總統彭斯周二探訪明尼蘇達州一間醫院時，因為沒有佩戴口罩而引發批評。彭斯的除罩之舉，恐怕並非隨意而為。在美國逐漸復工的重要時刻，他向民眾釋放一個訊息：沒有新冠肺炎的人，可以脫下口罩正常生活。同日，總統特朗普果然亦配合說，新冠病毒正在消失，疫情最壞日子已經過去。

在彭斯探訪醫院這天，美國成為首個突破一百萬宗確診個案的國家，病歿人數亦突破六萬人，較上世紀越戰陣亡美軍人數更多。美國是否應該復工，在國內引發嚴重民意分歧。但對於白宮來說，強行復工顯然還有公共衞生以外的考慮：美國經濟正在步入一九四六年以來最大衰退，失業人口已達二千六百萬人，在疫情和經濟雙重打擊下，特朗普的民意支持率只剩百分之四十，再往下跌就恐怕無力回天。

特朗普的困局，民主黨自然看在眼中。在疫情重災區紐約州，民主黨州長科莫因抗疫表現出色而大獲支持，亦因此成為抵制白宮的領軍人物。他向特氏提出一個反建議：在美國全面復工之前必須擴大新冠檢測規模，以便更準確掌握全國疫情狀況。然而誰都知道，檢測範圍擴大，將導致更多確診個案浮出水面，只會增加白宮推動復工的阻力。

白宮因此陷入兩難：如果為拚經濟堅持復工，就要為可能導致的疫情惡化負全責；若為保國民健康萬無一失而繼續實施社交疏離政策，則飛流直下的經濟衰退，同樣會直接引發社會動盪，特朗普的連任機會恐蕩然無存。特氏為此向國民保證，聯邦政府會加強復工後的防疫和應急措施，包括在國際機場設立體溫檢查儀，並確保全美食品供應穩定。

面對國內種種矛盾，特朗普還會把矛頭進一步轉向中國。問題是，美國一日不復工，無限量印發的美鈔，就無法在未來數月轉變成可以有效刺激經濟指標的動能，那些據稱會危及美國安危的口罩、呼吸機以及醫藥生產線等，也就無法按總統的意願盡快撤離中國。而此時中國卻已經復工了，他看在眼裏怎會不急在心裏？