神州觀察：旅業久旱逢甘露　賺錢防疫兩不誤

受新冠肺炎疫情衝擊，內地今年一季度GDP出現有紀錄以來的首次負增長，經濟堪稱千瘡百孔，各行各業亟需復工復產，重整旗鼓。而在全國疫情總體向好的當下，「五一」小長假的到來，如同為久旱的旅遊業帶來甘露，若能做到防疫與行業復甦兩不誤，則是最好。

據中國旅遊研究院統計，今年清明小長假期間，內地旅遊接待總量達四千三百多萬人次，旅遊收入八十多億元；如今各方面環境更勝彼時，預計今年五一出遊人次可望翻番，甚至更好。交通運輸部日前亦指五一期間或將發送旅客超過一億人次，各地相關旅遊行業亦都在磨拳擦掌，積極迎接「報復性」旅遊消費的來臨。

北京市朝陽區早前被列入高風險地區，幸能趕在五一前夕「排險」，並對全市防疫措施作出相應修改，譬如其他低風險地區入境人士不再需要集中或家居隔離十四日，入住酒店亦不需提供核酸檢測證明，有健康碼即可；市內及長途交通運載限制皆有所放寬。種種舉措無疑是在為五一開放旅遊作準備，且刺激效應明顯，當北京故宮宣布五一重開後，首日門票已火速售罄，之後數日的預售名額亦所剩無幾；北京其他景區、酒店、機票等旅遊產品的搜索量、預訂量皆出現暴增，結果令人期待。

而像湖北、西藏、上海、江蘇等多地名勝景區亦不甘落後，紛紛提前發布最新情報及注意事項，務求做好準備工作。業界更憧憬由此帶來一波強勁反彈，以打救行業危機，正如有內媒早前報道，旅遊業近年已佔到國內GDP一成多，惟因受疫情重創，春節期間相關消費損失已然慘不忍睹，乃至影響全年損失或達三萬億元，家家苦不堪言。好在國內疫情風險逐步降低，民眾的出遊熱情及消費意欲勢會繼續釋放，加之境外遊尚處冰凍期，高端旅遊必然轉向國內，對行業都屬利好消息。

有人歡喜有人憂，像黑龍江省因疫情反彈得厲害，莫說出省旅遊，就是省內城市之間亦不鼓勵跨區遊，乃至哈爾濱、牡丹江等地民眾仍需「居家過節」，卻也怨不得別人，誰叫當地防疫麻痹大意，不當回事，只能看着別處先行復甦經濟了。亦有像貴州、雲南等地作風比較謹慎的單位，或呼籲員工不要出城，或表示外遊回來後需自費作核酸檢測，以達約束之效。

事實上，出於防疫考慮，本地遊、本省遊仍是五一期間主要市場需求，且需實行預約制，景區接待量不得超過核定最大承載量的百分之三十。恢復旅遊消費和防疫都很重要，亦都不能耽擱，放諸各行各業亦是如此，為保障全面經濟復甦，不妨將五一期間防疫效果作為一次很好的檢驗。