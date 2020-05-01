功夫茶：網上煽暴冇得匿　黑手難逃實捉到

好消息，好消息！各位街坊，唔係提早派錢，而係警方網罪科的確夠神勇，將早前涉嫌網上刑恐東方報業集團和無綫電視嘅疑人拘捕！功夫茶早前先至話一個正常嘅法治社會，點可以容忍宵小鼠輩如此放肆、目無王法、尋釁滋事？

嗱，東方和無綫早前一同發表聲明，要求政府嚴正執法，打擊網上欺凌煽暴。有關聲明一出，立刻受到社會各界關注，案件亦由大埔區重案組提升至網罪科跟進。功夫茶唔係要認威，而係相信人在做，天在看！更相信警方專業和豐富經驗，必定可從速把幕後黑手緝拿歸案！果不其然，呢頭話完冇耐，嗰頭警方已擒拿兩男一女網上宵小！

東方報業集團近年雄飛奮發，銳意革新，讀者和廣告商都讚好，卻因為堅守愛國愛港立場，和反中亂港集團勢不兩立，竟惹來一小撮鼠目獐頭嘅黑客，躲在暗角以下三濫、卑鄙那渣招抹黑和欺凌！有議員收到商戶投訴，話如果喺東方落廣告，不但會受恐嚇和滋擾，仲會不斷向政府各部門投訴、不斷去社交網站洗版、畀負評，甚至叫黑衣人喺店舖前拍照，恐嚇作出破壞行為！嘩，都真係惡過黑社會，如果咁嘅歪風唔遏止，鼠輩橫行，仲成世界！

警隊一哥話齋：無論你幾咁財雄勢大，犯法我就要拉你！警方執法無畏無懼，何況躲在暗角嘅鬼祟宵小！「犯東方者，雖難必誅」一再應驗，日前警方拘捕兩男一女，被捕其中一名男子，係二十一歲嘅浸大學生，涉嫌「串謀刑事恐嚇」及「煽惑他人進行刑事毀壞」；另一名三十四歲男子，任職文員，以同樣罪名被捕；餘下一名三十七歲女子，任職廣告公司市場部，該廣告公司係香港廣告商會（HK4As）嘅會員，佢涉嫌「串謀刑事恐嚇」及「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」。上述行為嚴重影響商業活動自由進行及妨礙新聞自由，除了不負責任亦係嚴重罪行。警方表明調查行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

都真係好眉好貌生沙蝨，三人原本大好前程，卻滿肚子壞水，專門做埋啲卑鄙污糟邋遢事，若然經審訊定罪，人生又多一個跟住一世嘅不光彩號碼，都真係噬臍莫及，喊都無謂咯！警方重申，互聯網嘅世界並不是一個無法可依嘅虛擬世界，根據香港現行法例，大部分針對現實世界用來防止罪行嘅法例，均適用於互聯網世界，市民切勿以身試法，聽到未呀！

要防止網上欺凌、抹黑、恐嚇、煽暴如疫症般擴散，功夫茶希望警方持之以恒，切不可以手軟，凡此等宵小妖人及幕後黑手，一定要揪出來繩之於法，還網絡一個乾淨天地，令一切牛鬼蛇神冇得博大霧，走歪路，咁香港先有運行！