正論：疫情稍歇假日至　黑暴瘋狂再起時

五一勞動節，黑暴再起時。近日疫情稍為緩和，香港已連續五日零確診，市民有望舒一口氣之際，黑暴卻捲土重來。暴徒揚言今日發動五區快閃堵路，並要將聲勢延續至立法會選舉，打砸搶燒、火光熊熊的夢魘再度重臨，完全不給港人喘息機會。本港經濟已進入冰河期，恐怖主義又乘黑暴瘋長，如何走出死胡同，叫人憂慮，叫人憤慨。

曾將黎智英黑金「袋住先」的職工盟李卓人，事先張揚要在五一勞動節發起遊行，美其名曰表揚勞工精神，實際急欲重溫去年堵路縱火的一幕，最終遭警方以疫情理由拒絕其遊行申請。惟有人死心不息，批評警方打壓遊行自由，又揚言以擺街站代替遊行，唯恐天下不亂。一波未平一波又起，又有暴徒透過通訊軟件組織五區快閃堵路，聲稱五月一日代表「五大訴求、缺一不可」，「意義重大」，甚至揚言要在多區放炸彈，不搞死香港不罷休。因疫情而平靜一時的亂局再起，從此又再多事矣。

來者不善，善者不來。暴徒來勢洶洶，警方不敢掉以輕心，已重啟「踏浪者」行動，防暴隊回復去年黑暴高峰期的六千人規模，今日亦會派出三千警力應對。

事實上，黑暴一直不甘寂寞，即使疫情重創經濟，民不聊生，他們亦不肯放過香港，連月來都有炸彈案和槍械案發生，企圖延續黑暴聲勢，港鐵站、東鐵車廂、醫院以至口岸都成為炸彈狂徒的目標；警務處處長鄧炳強嫉惡如仇，與黑暴勢不兩立，結果又成為暴徒眼中釘，早前有人寄小型土製炸彈到警總，意欲炸傷處長，手法同臭名昭著的國際恐怖組織無異，簡直喪心病狂。至於槍械案激增更是有目共睹，不僅警方屢屢破獲槍械庫，去年底的大埔槍擊案更是令人猶有餘悸。香港由世界有數的安全城市淪為暴力橫行的恐怖之城，本來唾手可得的安居樂業變成遙不可及的奢望，寧不悲乎！

可以看見，連日來都有暴徒發起到商場「和你唱」小試牛刀，為黑暴再起揭開序幕。儘管聲勢大不如前，但百足之蟲死而不僵，加上幕後黑手不甘失敗，未來日子烽煙四起已成定局。尤其是五一之後就是黑暴一周年和七一回歸，正是黑暴瘋狂反撲的好時機。而反對派為了奪權，亦必煽動黑暴延續至九月立法會選舉，港府繼續姑息養奸，綏靖投降，後果肯定不堪設想。

保安局局長李家超日前在立法會嚴斥政客美化暴力，敵意針對警方，支持暴徒甚至稱他們為手足，明顯提倡港獨，反問議員是否應與港獨割席。其實，這些政客與暴徒是一體兩面，暴徒向前衝，政客在後推，目的都是挾兩制以令一國，實行中港隔絕，將香港變成獨立政治實體。無獨有偶，美國國務卿蓬佩奧再度評論香港事務，直指廿三條立法影響美國在港利益，華府必定反對。不問可知，以黎智英為首的反中亂港集團必然跟從美國指揮棒起舞，政客拉布必然變本加厲，暴徒搗亂必然有恃無恐。一旦立法會議席被反對派奪得過半，不僅港府施政完全癱瘓，港獨更必登堂入室，高官與其問政客是否與港獨割席，不如嚴懲政客和黑手。

很可惜，別看高官口頭勇武，又是嚴斥反對派「有破壞無建設」，又是警告他們「回頭是岸」，但說到何時為廿三條立法，維護國家安全，個個皆為官避事，顧左右而言他。律政司司長鄭若驊更加離譜，黑暴爆發至今一直龜縮也就罷了，連政客瀆職拉布、違反誓言、涉公職人員行為失當證據確鑿，她都拒絕依法起訴。在律政司庇奸護惡之下，整個法律界烏煙瘴氣，有人更以「太上皇」自居趕絕少數有良知的司法人員，「警察拉人、司法放人」愈演愈烈，在這樣的情況下，黑暴成功奪權勢必一語成讖。

撥亂反正，承平百年。既然港府靠不住，中央出手便是應有之義。幸好，由中聯辦主任駱惠寧撰文暗示不管反對派有「東西南北風」撐腰，中央也決不退縮；到聯同港澳辦發聲明譴責郭榮鏗等政客涉公職人員行為失當；再到直指香港必須建立維護國家安全制度；以至反擊反對派故意曲解《基本法》、將黎智英等人落鑊和整頓特區班子，都在在反映了中央改弦更張的決心。

實際上，有理智的人都不想香港繼續沉淪，都不願香港落入外部勢力之手不見天日，中央要落實全面管治權和重建人心，就必須以霹靂手段顯示菩薩心腸，惟有痛擊黑手，香港才有重出生天的希望。

當然，市民也要認清形勢，做出正確抉擇。黑暴大肆破壞香港，單是掘起的磚頭已可鋪滿四十八個籃球場，拆走的馬路欄杆長度相等於國金二期高度的一百二十五倍，警方檢獲至少一萬個汽油彈，大學不是育人的搖籃，而是孕育暴徒的兵工廠。有形的破壞已令人咋舌，無形的破壞更是難以言傳，這樣的香港真的是香港嗎？香港還有前途嗎？

目前失業率已飆升至百分之四點二的近十年高位，各行各業陷入絕境，攬炒對所有人都沒有好處，只有反中亂港政客和黑手坐收政治紅利，我們為何要為這些人賠掉辛苦建立的一切？