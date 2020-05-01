香港新冠肺炎疫情進入可控，政治動亂又開始了。

這不是香港的反中政黨和勢力自主部署，而是因美國總統選舉有變，共和黨及右派勢力要打中國牌來爭取無知的美國選民。打中國牌，便是選擇中國最弱的防線的香港來製造事端，從而美國主導的輿論與媒體可以大做宣傳，渲染中國的反民主、反自由，凸顯特朗普是民主、自由的代表，也為排華、仇華以至索償製造聲勢。正因如此，因疫情而止的動亂，也便在美國號令之下再起，相信會一直舞弄至立法會選舉。

不過，中央政府已經撥亂反正，再不會如去年那樣糊裏糊塗地放任特區政府。上一任警務處處長和特首林鄭同負最大的責任，讓他們自主處理卻變成對暴徒的縱容，令星星之火頓成燎原之勢。但目前形勢已變，中央政府堅定立場，也督促特區政府依法處事。警務處處長換了有承擔、負責任的，中央與特區政府一致，不再讓反對勢力分而治之，有機可乘。

以去年例子，本來立法會大樓一役，警方可以把衝入搗亂的暴徒一網成擒，便沒有以後的遍地開花式暴亂。而中大一役、理大一役，正是動亂的轉捩點，由盛而衰，大挫暴徒的聲勢和氣燄。今次新冠肺炎疫情對香港打擊巨大，一般市民不論反中反共與否，都已經看到香港的危機。黃台之瓜，不堪再摘，支持動亂者人數會大減。

當然，在美國策動之下，也因為香港的親英、親美精英感覺到「時不我與」而要作最後一戰（也當然是戰勝則留，戰敗便逃），動亂會是激烈，人數不足，便以恐怖主義手段補足。而如司法當前的動向，反對勢力已不顧掩飾赤裸裸行事。今後幾個月，還會有更多的事端，讓潛伏特區政府內部以及現行體制的精英，出來支持對抗政府的政策和治權。

應對之策很簡單，還是治亂世用重典。警隊不能放縱容忍犯法，即使捉了司法會輕判，還是要全面搜捕。一是追究去年犯罪者逮捕歸案，判刑治罪。二是犯罪即捕，均是作警惕嚇阻，從而減少參與動亂的人數。寧枉莫縱，至多是捉了再放。動亂的群眾主要是青年學生和社會青年，屬烏合之眾，可以一哄而起，也可一哄而散。面對嚴刑峻法的威脅，絕大多數是不敢堅持。失了這批青年的參與，背後策動者便無能為力。若以非法組織示威起訴帶頭的人，便使他們的行動群龍無首，掀不動波瀾。

不過，最關鍵的仍是國安法，震懾幕後支持者，包括潛藏的叛國精英。也為了一勞永逸，剷除在港顏色革命的土壤。