從北京的初心、目的和憲制安排來看，實施「港人治港、高度自治」是為了貫徹落實「一國兩制」，乃其產物，因此，應由「一國兩制」決定要不要「港人治港」，決定甚麼樣的「港人治港」，決定「港人治港」是否變更、怎麼變更，決定是否要特指甚麼「人」管治香港。

可見，「港人治港」是為「一國兩制」服務的，是由「一國兩制」授權的，服務得不好甚至損害了「一國兩制」又屢教不改，這樣的「港人治港」就要下崗，中央就應收回授權，為此而修改《基本法》就是應有之義，誰也阻止不了。對此，香江反對派一直是對着幹的，導致了「港人治港」成了反中亂港，「高度自治」成了尋求分裂，圖謀「港獨」。這樣的「港人治港」是在毀壞「一國兩制」，也是在走自殺之路。

事實上，反對派、港英餘孽、洋奴漢奸對「港人治港」有一套自己的想法和作為，他們要的「港人治港」是自己當家作主說了算，最好能脫離一國。他們並不認同「一國兩制」，從一開始就想通過「港人治港」最終廢掉「一國兩制」；他們要的「港人治港」，其行動綱領和意識形態指導必是逢中必反；他們利用「一國兩制」賦予的「港人治港」權力反一國、反中央；他們標榜反中亂港的行為乃「港人治港」應有之權，若朝廷反對其做法，他們就反誣「一國兩制」是政治騙局，「港人治港」成了「港共治港」，是要「專制獨裁」。

最可怕的是，二十二年的實踐證明，這樣的「港人治港」，這樣的在反對派、港英餘孽、洋奴漢奸操弄下的「港人治港」，實有其必然性，實有制度保障和社會基礎。北京想用統戰工作，想通過送各種「經貿大禮」，想開展「愛國愛港教育」做好人心回歸工作，想通過粵港澳大灣區等讓香港融入內地謀求發展，想在選舉中打敗反對派、爭取多一些的議席，想制訂二十三條立法遏制反中亂港……都不足以改變時下這種糟糕透頂的「港人治港」，不足以扭轉治港局面無休止的爛下去，港人機會和資格皆已失，是時候重新檢討「港人治港」了！