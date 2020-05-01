香港法律界有班人以藍血貴族自居，開口閉口維護法律公義，但所作所為恰恰背道而馳。在他們操控之下，法律界籠罩一片黑色恐怖，任何人持不同政見、發表不同意見，都會受到圍攻，輕則抹黑及謾罵，重則起底及恐嚇。那位被視為法律界「太上皇」的過氣大狀，自編自導自演，發動黃絲攻擊處理區諾軒襲警案的檢控官陳文慧，既是如假包換的黑色恐怖，更是赤裸裸的黨同伐異。

他們為陳文慧羅織各項罪名，包括曾在社交平台辱罵法官、以「曱甴」和「畜牲」形容暴徒等等，更稱陳身為大律師令法律蒙羞云云。這正是典型的賊喊捉賊，黃絲訟棍公然鼓吹「違法達義」、「刑事案底令人生更精彩」、「暴力有時或可解決問題」，難道不是令法律蒙羞？身為大律師的立法會議員陳淑莊在佔中案中獲判緩刑，後又涉嫌違反禁聚令，同道中人卻曲意包庇，難道不是法律界的恥辱？

最耐人尋味的是，區院法官郭偉健日前處理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案的判刑時，痛斥反修例示威者影響民生，種種不法行為與文革式極端主義及恐怖主義無異。他只是說出事實而已，結果卻被司法機構「換走」，原定由他處理的反修例案件改由其他法官代為處理，這到底是甚麼原因？過去有法官公開讚揚參與暴力示威的被告「關心社會」、「勇敢地堅持自己理想」、「不為私人利益」，分明是美化違法行為，嚴重背離法治精神，為甚麼沒有被「換走」？

名正則治，名喪則亂，司法亂象正是香港所有亂象的根源。回歸近二十三年後的今天，香港法律界依然充斥前朝餘孽，制度還是殖民地的制度，訟棍還是殖民地的訟棍，假髮還是殖民地的假髮，與回歸之前沒有任何分別。司法大權牢牢掌握在洋人及其代理人手上，法律淪為保護朋黨、打壓異己的政治工具，難怪頻頻出現「警察拉人，司法放人」的鬧劇。