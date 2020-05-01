俗語有云，不招人妒是庸才，東方報業集團是香港第一大報，銷量最高，惹人眼紅很難避免。東方不畏強權，盡傳媒天職發揮第四權，報道社會事實，無論暴潮或疫潮消息都是最快最真，揭破反中亂港分子的勾當，疑有人懷恨在心，藉同黨在廣告公司工作因而掌握傳媒機構廣告資料，有組織地以威嚇手段向廣告商施壓，要求商戶不要在東方和無綫電視刊登及播放廣告，又煽惑他人傷害兩機構的記者及破壞其攝影器材。

警方兩日內拘捕兩男一女，懷疑涉及東方與無綫遭網上刑事恐嚇的案件，其中一人為浸大男生，檢獲多部手機及電腦，不排除會有更多人被捕。警方指涉案行為嚴重影響商業活動自由進行及妨礙新聞自由，並提醒市民，切勿被一些網上言論誤導而被煽惑作出違法行為。

無綫是網上妖言惑眾的受害者，自反修例暴潮開始便被誣衊抹黑，搞事分子在網上煽動他人阻撓無綫新聞採訪工作及損毀攝影器材，又集體向通訊局投訴，以及恐嚇廣告商戶和滋擾無綫藝人。通訊局收到超過二萬宗指稱無綫新聞偏頗的投訴，全部不成立，證明了是無中生有的惡意指控，旨在打壓異己，以達成政治目的。

就如警方所說，互聯網有其虛擬一面，但另一面連接現實世界，有法可依。年輕人愛在網上吹水，要注意一言一行全都受法律規管，絕不能肆意發布不實言論。大部分防止罪行的法例，都適用於互聯網世界，若要人不知，除非己莫為，別以為躲在電腦螢光幕背後，做鍵盤戰士隱藏身份便能逃避法律責任，要捉一定捉到你，只是時間問題。單是網上言論已經可以入罪，再加上付諸行動，有組織地攻擊，實在罪加一等。以身試法是最愚蠢的事，鋃鐺入獄，前途盡毀，人生可不像打機可以重來。後生仔放下鍵盤，好好讀書工作，做個負責任的人吧。