美國總統選舉將於今年十一月舉行，兩黨的初選原定在今年二月到八月舉行，按照原來安排日程，現今應是各參選人巡迴全國四處拉票的階段。因另一參選人桑德斯宣布退選，民主黨的初選已經大局初定，奧巴馬當總統時的副總統拜登將代表民主黨參選，挑戰共和黨的特朗普。

不過，因為疫情影響，兩黨的參選人表面上都好像未見開展競選工程，特朗普將繼續拉副總統彭斯當副手，拜登會找誰當副手仍未見宣布，也沒有讀到傳媒的推測。特氏的競選政綱還可說是繼續現時政府的方針，拜登的競選政綱仍然未見透露。換了過去的總統選舉，雙方的人選和政綱早已傳遍各方，成為傳媒的熱門話題了。就算未有確定候選人，傳媒仍然會追訪熱門人選，千方百計去挖其老底，政綱也會不經意洩漏一些草案提議出來試試水溫，再拿回去微調修改。

共和黨現時的戰術，是把注碼都押在特朗普政府身上。看來他們的總體策略，是撥開新冠肺炎疫情的迷霧，重新振興經濟，把經濟復興的結果，說成是共和黨和特朗普政府的政績，不少由共和黨當權的州郡都要求取消居家令，讓市民重過正常生活，經濟重新起步。如果居家令封城令繼續拖下去，疫情不降，經濟繼續蕭條，特朗普的位置可能會動搖，所以那些州郡就算疫情未止，也要求先恢復經濟。

特朗普的胡言亂語，時常令黨內競選策劃人捏一把汗，怕他講多錯多，把本來的大好形勢斷送。制止特朗普亂講話，縱使不一定能夠保住總統寶座，至少不至於連累一些國會候選人喪失議席，共同陪葬，所以其競選辦和幕僚正減低他的曝光機會。

共和黨在這局全國性棋局中雖然兵行險着，但民主黨也未見怎樣利用時機。傳媒報道，拜登現時是躲在家中地庫，與其他人保持社交隔離，不見他通過網絡與外間溝通，不見他或背後幕僚發放正在考慮的副手人選資料、針對特朗普政府處理新冠肺炎疫情種種錯誤加以指摘，也不見他對特朗普政府的復興經濟計劃有何批評，提出自己的看法。

拜登及其幕僚到底是否打算放軟手腳，甚麼都不作為，讓特朗普犯錯致民望大跌，在競選中敗陣？美國這幾十年來總統競選慣例，是選民多數願意讓在位者多做一屆，先完成正在執行的計劃，以免半途而廢。最近的民意調查顯示，特朗普只落後拜登幾個百分點，可能隨時追過。有評論說拜登在民主黨內只算是中性人物，缺乏視野，也無個性，就算成功當選，也不外是個過渡總統，與昔日的卡特差異不大。