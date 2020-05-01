法律界打着人人平等的招牌，擺出大公無私狀，一班藍血貴族更開口民主法治、閉口司法獨立，但事實剛好相反，法律界由某些人所控制，順我者昌，逆我者亡。繼負責區諾軒襲警案的檢控官陳文慧成為狙擊目標後，早前審理將軍澳連儂牆斬人案的法官郭偉健，亦因為發表對黑暴的看法，慘成法律界清算異己的最新受害人。

案中被告遭重判四十五個月，是黑暴爆發至今判刑最重的案件，但因為郭官形容被告「是奄奄一息、滿身鮮血的受害者」，又指黑暴是「恐怖活動」、「文革式極端行為」，並讚揚被告認罪且關心傷者「情操高尚」，刺中暴民和反對派的要害。楊岳橋乘機踩多腳，指點法官判案應中立，不應投入個人感情，揭開追殺郭官的序幕。

顯而易見，郭官是法律界少數勇於對黑暴說不的人，其論調跟一眾黑白顛倒的主流黃官不同，於是不幸受到瘋狂狙擊，包括一人一信向司法機構投訴等；最離奇的是，司法機構竟然和暴民同一鼻子呼氣，揚言「留意到社會對郭官審理的某宗案件判刑理由有爭議」，明目張膽將三宗原由郭官審理的反修例案件，換上區院首席法官頂上。這種情況不僅絕無僅有，直情引起外界對司法機構向法官施壓的質疑。

事到如今，一切十分清楚了，原來法官讚揚黃之鋒等人「心懷理想，關心社會」不算違反中立，不算投入個人感情；原來輕判襲警者社服令或罰款兩舊水才算正常，重判四十五個月卻仍然是輕判；原來輕判暴徒和反對派的法官不用撤換，重判藍絲被告的法官卻不容於法院；原來言論自由因人而異，不合黃官口味的言論，哪怕你是法官也一樣沒有言論自由。

法律界「太上皇」雖然是過氣大狀，但與黃官關係密切，呼風喚雨，對有良知的司法人員進行血腥大清洗。既然餘下的人都是漢奸的人，他們還怕洗廁所嗎？