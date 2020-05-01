近日，中國姿態強硬，對美國國務卿蓬佩奧的反華言論嚴詞申斥，不怕開罪對方；又多番在台灣海峽耀兵，儼然不惜一戰；對香港的反對派也不假辭色，甚至暗示在必要時，可以讓中聯辦與港府共管特區。種種舉措使不少人納罕，都說新冠肺炎疫情之後，中共是否已全面走向鷹派路線。

要看通局勢，必先琢磨透中南海的心思。美國總統特朗普上任以來，沒說過多少話能讓人覺得具認知意義，但有一句說得深刻，他告訴你，中國國家主席習近平是個打牌高手。習主席處理內政、外交，往往是一場又一場的博弈，過程中不能讓人太早看出底蘊，以奇用兵，似乎是慣用策略。

筆者觀察中國領導人的牌路多年，認為可用八個字作概括，就是「姿態強硬，實則圓融」，國策依此原則作推斷，你能十有九中。二○一七年，中國在與印度接壤的地區洞朗修建公路，印軍越境阻撓，北京一度擺出不惜開戰的姿態。然而，中國正處於走向強國夢的關鍵十年，為這麼一樁小事而與鄰國兵戎相見，實在不值。所以，領導人在內陸展開大規模閱兵，擺過強硬姿態後，便改而採取圓融手段，悄悄地暫停了修路工程，由是中印關係乃重歸於好。

中美貿易戰掀起之後，中國曾宣稱會以牙還牙。但是去年兩國簽署了第一階段協議，北京雖然守住了基本原則，但在很多問題上都願意讓步，並沒有硬磕到底。

去年，香港擬修訂《逃犯條例》，反對派卻鋪天蓋地，極力反對。很多人以為中央政府不會讓特區政府正式撤回修訂案，以免顏面有損，實際上卻不然，北京還是同意了。以此觀之，中共現屆政府治國，是外方內圓，進中有退，姿態與實際是兩回事，非到必要時，不會選擇走最強硬路線。