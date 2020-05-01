特區政府習慣咗做烏龜，學某出軌女藝員話齋，投入太深抽離唔到角色，於是處事做嘢就一味龜爬，永遠都唔可以快啲啲，就咁一世抬唔起頭，一味係要做龜！呢，依家經濟下行，民生凋敝，百業蕭條，破產個案不斷上升，港人負資產噩夢又來了！之不過，審計署最新一份報告發現，破產管理署清理破產及清盤個案工作緩慢，當中屬二○○二年前嘅個案尚有二百宗等待處理，即係話拖足十八年仍未完成，阿哥，十八年後都另一條好漢，一棵幼苗都長成大樹啦，依家竟然仲要等待處理！

咁都未算離譜，最長清盤個案更拖延達四十三年，另有四宗破產個案拖近三十年！抽離唔到角色嘅龜爬廢官，聽過「三十年河東，三十年河西」未吖？聽過「三十年河東享不盡榮華富貴，三十年河西寄人籬下」未吖？四十年後，或者廢官自己都唔知喺邊！而等待清盤嗰位仁兄可能已東山再起，擁有十層樓三個情人知己咯！

有議員就話嘞，負資產數字升幅誇張，並預計未來情況會更惡劣，促請政府盡快撤辣，若不撤辣將有更多負資產業主出現！其實，本報「正論」及「功夫茶」經常鞭策做慣龜而抽離唔到、凡事慢九拍嘅政府各部門廢官，唔好咁投入做龜，做番吓正常人好冇？社會各界要求樓市撤辣之聲不絕於耳，只要政府從善如流，待樓市重拾升軌，香港必能重出生天！老朽真誠希望廢官抽離烏龜角色，從龜爬彈地而起，Action！做實事，醒神啲，唔好成日擺出個款，做又出糧、唔做又出糧至得㗎！唉！唔通做慣烏龜就一世甘於做龜？

至於全民派錢派嗰一萬個大洋，財政司司長又話六月底前登記，七月開始發放款項，又話相信大部分市民可於八月底前獲發款項。有人建議免除領取綜援及公共福利金計劃嘅合資格人士登記手續，廢官又係藉口多多，可見做慣烏龜，真係抽離唔到龜爬角色！